Ne kadar misafirperversin?

1/8 Evine misafir geleceğini duyduğunda ilk tepkin ne olur? "Bu akşam hiç misafir beklemiyordum, müsait değilim!" "Yemek mi yapayım yoksa atıştırmalık mı hazırlasam?" "Of, önce ortalığı toplamam lazım!"

2/8 Misafirlerin için yemek hazırlarken en çok neye dikkat edersin? Sunuma. Görünüş çok önemli! Herkesin damak tadına uyacak lezzetler hazırlarım. Hijyene dikkat ederim, feci bir sürprizle karşılaşmak istemem!

3/8 Misafirlerin gitmeye yakın ‘kahve içer miyiz?’ diye sorarsa… Tabii ki, yanına tatlı da ikram ederim! O anki durumuma bağlı. 🙄 Artık gitmiyorlar mı?

4/8 Misafirlerini en çok ne zaman ağırlamayı seversin? Kahvaltıya davet etmeye bayılırım! Öğlen kahvesini tercih ederim. Mutlaka akşam yemeğine çağırırım!

5/8 Misafirlerini nerede ağırlamayı tercih edersin? Mutfak sohbetlerine bayılırım! Salonda rahatlığı tercih ederim.

6/8 Misafirlerin yanlarında bir arkadaşlarını getirdiler, haberin yoktu. Ne yaparsın? Ne güzel, hep birlikte daha eğlenceli olur! Haber verilse daha iyi olurdu ama sorun değil. Habersiz gelmek de neyin nesi?

7/8 Misafirlerin için alışveriş yaparken nasıl davranırsın? Onlar için hiçbir masraftan kaçmam, en iyisini alırım. İhtiyaçlar kadar alırım, abartmam. Evde olan ne varsa onunla idare ederim.