Ne kadar misafirperversin?

1/8
Evine misafir geleceğini duyduğunda ilk tepkin ne olur?
"Bu akşam hiç misafir beklemiyordum, müsait değilim!"
"Yemek mi yapayım yoksa atıştırmalık mı hazırlasam?"
"Of, önce ortalığı toplamam lazım!"
2/8
Misafirlerin için yemek hazırlarken en çok neye dikkat edersin?
Sunuma. Görünüş çok önemli!
Herkesin damak tadına uyacak lezzetler hazırlarım.
Hijyene dikkat ederim, feci bir sürprizle karşılaşmak istemem!
3/8
Misafirlerin gitmeye yakın ‘kahve içer miyiz?’ diye sorarsa…
Tabii ki, yanına tatlı da ikram ederim!
4/8
Misafirlerini en çok ne zaman ağırlamayı seversin?
Kahvaltıya davet etmeye bayılırım!
Öğlen kahvesini tercih ederim.
Mutlaka akşam yemeğine çağırırım!
5/8
Misafirlerini nerede ağırlamayı tercih edersin?
Mutfak sohbetlerine bayılırım!
Salonda rahatlığı tercih ederim.
6/8
Misafirlerin yanlarında bir arkadaşlarını getirdiler, haberin yoktu. Ne yaparsın?
Ne güzel, hep birlikte daha eğlenceli olur!
Haber verilse daha iyi olurdu ama sorun değil.
Habersiz gelmek de neyin nesi?
7/8
Misafirlerin için alışveriş yaparken nasıl davranırsın?
Onlar için hiçbir masraftan kaçmam, en iyisini alırım.
İhtiyaçlar kadar alırım, abartmam.
Evde olan ne varsa onunla idare ederim.
8/8
Misafirler bir gece daha kalmak istediklerini söylerse ne yaparsın?
Hemen yatacak yerlerini hazırlarım.
Kibar bir şekilde pek müsait olmadığımızı söylerim.
Bu durum hoşuma gitmez ama sesimi çıkarmam.