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Ne kadar misafirperversin?

03.01.2025 17:05
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Misafir ağırlamak senin için eğlenceli bir etkinlik mi yoksa kaçınılması gereken bir durum mu? Bu testte misafirperverlik seviyeni keşfedecek ve sana uygun bir sonuç bulacağız.

Ne kadar misafirperversin?

Hazırsan başlayalım! 😊

Ne kadar misafirperversin?

1/8

Evine misafir geleceğini duyduğunda ilk tepkin ne olur?

Evine misafir geleceğini duyduğunda ilk tepkin ne olur?
"Bu akşam hiç misafir beklemiyordum, müsait değilim!"
"Yemek mi yapayım yoksa atıştırmalık mı hazırlasam?"
"Of, önce ortalığı toplamam lazım!"
2/8

Misafirlerin için yemek hazırlarken en çok neye dikkat edersin?

Misafirlerin için yemek hazırlarken en çok neye dikkat edersin?
Sunuma. Görünüş çok önemli!
Herkesin damak tadına uyacak lezzetler hazırlarım.
Hijyene dikkat ederim, feci bir sürprizle karşılaşmak istemem!
3/8

Misafirlerin gitmeye yakın ‘kahve içer miyiz?’ diye sorarsa…

Misafirlerin gitmeye yakın ‘kahve içer miyiz?’ diye sorarsa…
Tabii ki, yanına tatlı da ikram ederim!
O anki durumuma bağlı. 🙄
Artık gitmiyorlar mı?
4/8

Misafirlerini en çok ne zaman ağırlamayı seversin?

Misafirlerini en çok ne zaman ağırlamayı seversin?
Kahvaltıya davet etmeye bayılırım!
Öğlen kahvesini tercih ederim.
Mutlaka akşam yemeğine çağırırım!
5/8

Misafirlerini nerede ağırlamayı tercih edersin?

Mutfak sohbetlerine bayılırım!
Salonda rahatlığı tercih ederim.
6/8

Misafirlerin yanlarında bir arkadaşlarını getirdiler, haberin yoktu. Ne yaparsın?

Misafirlerin yanlarında bir arkadaşlarını getirdiler, haberin yoktu. Ne yaparsın?
Ne güzel, hep birlikte daha eğlenceli olur!
Haber verilse daha iyi olurdu ama sorun değil.
Habersiz gelmek de neyin nesi?
7/8

Misafirlerin için alışveriş yaparken nasıl davranırsın?

Misafirlerin için alışveriş yaparken nasıl davranırsın?
Onlar için hiçbir masraftan kaçmam, en iyisini alırım.
İhtiyaçlar kadar alırım, abartmam.
Evde olan ne varsa onunla idare ederim.
8/8

Misafirler bir gece daha kalmak istediklerini söylerse ne yaparsın?

Misafirler bir gece daha kalmak istediklerini söylerse ne yaparsın?
Hemen yatacak yerlerini hazırlarım.
Kibar bir şekilde pek müsait olmadığımızı söylerim.
Bu durum hoşuma gitmez ama sesimi çıkarmam.
Anahtar Kelimeler:
philips Philips Yaşam Kategorisi
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