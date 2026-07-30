Ne kadar sabırlı olduğunu söylüyoruz!

1/8 Sabah tam evden çıkacakken telefonunun şarjının %10 olduğunu fark ettin. Ne yaparsın? Birkaç dakika şarj eder öyle çıkarım. Powerbank'im varsa sorun yok! Umursamam, gittiği yere kadar... Günüm daha başlamadan moralim bozulur. 2/8 Sipariş verdiğin yemek tam 45 dakika gecikti, ne tepki verirsin? Nazikçe, neden geciktiğini sorarım. Biraz daha beklerim. İptal ederim. Sinirlenir ve tepkimi belli ederim. 3/8 Trafikte beklemek zorunda kaldığın an... Müzik açar oyalanırım. Yapacak bir şey yok, beklerim. Bir şekilde sabrederim. Beklemekten nefret ederim! 4/8 Yeni aldığın bir teknolojik ürün ilk denemede çalışmadı diyelim, ne yaparsın? Kullanma kılavuzuna bakarım. Birkaç kez daha denerim. Müşteri hizmetlerine ulaşırım. Hiç uğraşmam, hemen iade ederim. 5/8 Arkadaşınla buluşacaksın ama buluşmaya yarım saat geç kaldı, nasıl tepki verirsin? Haber verdiyse sorun etmem. Geldiğinde nedenini sorarım. Biraz bozulurum. Sinirlenirim, bu kadar bekletilmez! 6/8 Çok emek verdiğin bir iş ilk denemede başarısız oldu diyelim... 👇 Tekrar denerim. Nerede hata yaptığımı bulmaya çalışırım. Bir süre ara veririm. Bir daha uğraşmak istemem. 7/8 Önemli bir anda internet bağlantın kesilirse ne yaparsın? Sakin kalıp çözmeye çalışırım. Başka bir ağa bağlanmaya çalışırım. Beklerim ama biraz söylenirim. Bütün günüm mahvolur! 8/8 Son olarak, kendini tek kelimeyle nasıl tanımlarsın? Soğukkanlı Kararlı Duygusal Aceleci