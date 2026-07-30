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Ne kadar sabırlı olduğunu söylüyoruz!

Kimileri en ufak aksilikte sinir küpüne dönerken kimileri ise "Olur böyle şeyler." deyip yoluna devam edebiliyor. Peki sen gerçekten ne kadar sabırlısın? Günlük hayatta aldığın kararlar bunu fazlasıyla ele veriyor! Haydi öğrenelim. 👇

Ne kadar sabırlı olduğunu söylüyoruz!

Ne kadar sabırlı olduğunu söylüyoruz!

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Sabah tam evden çıkacakken telefonunun şarjının %10 olduğunu fark ettin. Ne yaparsın?

Sabah tam evden çıkacakken telefonunun şarjının %10 olduğunu fark ettin. Ne yaparsın?
Birkaç dakika şarj eder öyle çıkarım.
Powerbank'im varsa sorun yok!
Umursamam, gittiği yere kadar...
Günüm daha başlamadan moralim bozulur.
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Sipariş verdiğin yemek tam 45 dakika gecikti, ne tepki verirsin?

Sipariş verdiğin yemek tam 45 dakika gecikti, ne tepki verirsin?
Nazikçe, neden geciktiğini sorarım.
Biraz daha beklerim.
İptal ederim.
Sinirlenir ve tepkimi belli ederim.
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Trafikte beklemek zorunda kaldığın an...

Trafikte beklemek zorunda kaldığın an...
Müzik açar oyalanırım.
Yapacak bir şey yok, beklerim.
Bir şekilde sabrederim.
Beklemekten nefret ederim!
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Yeni aldığın bir teknolojik ürün ilk denemede çalışmadı diyelim, ne yaparsın?

Yeni aldığın bir teknolojik ürün ilk denemede çalışmadı diyelim, ne yaparsın?
Kullanma kılavuzuna bakarım.
Birkaç kez daha denerim.
Müşteri hizmetlerine ulaşırım.
Hiç uğraşmam, hemen iade ederim.
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Arkadaşınla buluşacaksın ama buluşmaya yarım saat geç kaldı, nasıl tepki verirsin?

Arkadaşınla buluşacaksın ama buluşmaya yarım saat geç kaldı, nasıl tepki verirsin?
Haber verdiyse sorun etmem.
Geldiğinde nedenini sorarım.
Biraz bozulurum.
Sinirlenirim, bu kadar bekletilmez!
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Çok emek verdiğin bir iş ilk denemede başarısız oldu diyelim... 👇

Çok emek verdiğin bir iş ilk denemede başarısız oldu diyelim... 👇
Tekrar denerim.
Nerede hata yaptığımı bulmaya çalışırım.
Bir süre ara veririm.
Bir daha uğraşmak istemem.
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Önemli bir anda internet bağlantın kesilirse ne yaparsın?

Önemli bir anda internet bağlantın kesilirse ne yaparsın?
Sakin kalıp çözmeye çalışırım.
Başka bir ağa bağlanmaya çalışırım.
Beklerim ama biraz söylenirim.
Bütün günüm mahvolur!
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Son olarak, kendini tek kelimeyle nasıl tanımlarsın?

Son olarak, kendini tek kelimeyle nasıl tanımlarsın?
Soğukkanlı
Kararlı
Duygusal
Aceleci
Anahtar Kelimeler:
Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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