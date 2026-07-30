Ne kadar sabırlı olduğunu söylüyoruz!

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Sabah tam evden çıkacakken telefonunun şarjının %10 olduğunu fark ettin. Ne yaparsın?
Birkaç dakika şarj eder öyle çıkarım.
Powerbank'im varsa sorun yok!
Umursamam, gittiği yere kadar...
Günüm daha başlamadan moralim bozulur.
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Sipariş verdiğin yemek tam 45 dakika gecikti, ne tepki verirsin?
Nazikçe, neden geciktiğini sorarım.
Sinirlenir ve tepkimi belli ederim.
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Trafikte beklemek zorunda kaldığın an...
Yapacak bir şey yok, beklerim.
Beklemekten nefret ederim!
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Yeni aldığın bir teknolojik ürün ilk denemede çalışmadı diyelim, ne yaparsın?
Kullanma kılavuzuna bakarım.
Müşteri hizmetlerine ulaşırım.
Hiç uğraşmam, hemen iade ederim.
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Arkadaşınla buluşacaksın ama buluşmaya yarım saat geç kaldı, nasıl tepki verirsin?
Haber verdiyse sorun etmem.
Geldiğinde nedenini sorarım.
Sinirlenirim, bu kadar bekletilmez!
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Çok emek verdiğin bir iş ilk denemede başarısız oldu diyelim... 👇
Nerede hata yaptığımı bulmaya çalışırım.
Bir daha uğraşmak istemem.
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Önemli bir anda internet bağlantın kesilirse ne yaparsın?
Sakin kalıp çözmeye çalışırım.
Başka bir ağa bağlanmaya çalışırım.
Beklerim ama biraz söylenirim.
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Son olarak, kendini tek kelimeyle nasıl tanımlarsın?