Ne kadar üşengeçsin?

1/8
Telefonun odanın diğer ucunda şarja takılı. Bildirim sesi geldi. Ne yaparsın?
Merak eder, hemen gidip bakarım.
Biraz bekler, sonra kontrol ederim.
Acil değilse hiç kalkmam.
Beni aramıyorlarsa umrumda olmaz.
2/8
Yemek yedikten sonra sofrayı hemen toplar mısın?
Hemen toplar, bulaşıkları makineye koyarım.
Masada biraz oyalanır öyle kaldırırım.
Başka bir iş için kalkınca götürürüm.
Saatlerce orada kalabilir.
3/8
Hafta sonu için hiçbir planın yok diyelim. Günün nasıl geçer?
Ev işleriyle ilgilenirim.
Dışarı çıkar, arkadaşlarımla plan yaparım.
Yataktan çıkmak bile istemem.
4/8
Alışverişe çıkman gerekiyor ama evde de idare edecek kadar malzeme var, ne yaparsın?
Hemen gider tüm eksikleri alırım.
Bir iki gün erteleyebilirim.
5/8
Dolabından bir kıyafet aldın. İşin bitince ne yaparsın?
Bir sandalyeye bırakırım.
Kim bilir nereye koyarım?
6/8
Tam koltuğa uzandın televizyonu açacaksın ama kumanda senden bayağı uzakta. 👇
Kalkıp alırım ya, o kadar da değil!
Televizyon izlemekten vazgeçerim.
Yakınımda biri varsa ondan isterim.
Ne kadar yorgun olduğuma bağlı.
7/8
Hangi aktivite asla senlik değil?
Sabah erken kalkıp yürüyüş yapmak.
Saatlerce ayakta durup konser izlemek.
Şehir şehir dolaşıp gezmek.
Araba yolculuğuna çıkmak.
8/8
Boş zaman bulduğunda ilk yapmak istediğin şey hangisi olur?
Yeni bir şeylerle uğraşmak.
Evde kalıp yeni tarifler denemek.
Koltuğa yayılıp film keyfi yapmak.