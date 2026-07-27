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Ne kadar üşengeçsin?

Kimileri yapılacak işi anında halleder, kimileri ise "Bir ara yaparım." diyerek günlerce erteleyebilir. Peki sen hangisisin? Günlük hayattaki alışkanlıkların bu sorunun cevabını fazlasıyla veriyor! Haydi teste!👇

Ne kadar üşengeçsin?

Ne kadar üşengeçsin?

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Telefonun odanın diğer ucunda şarja takılı. Bildirim sesi geldi. Ne yaparsın?

Telefonun odanın diğer ucunda şarja takılı. Bildirim sesi geldi. Ne yaparsın?
Merak eder, hemen gidip bakarım.
Biraz bekler, sonra kontrol ederim.
Acil değilse hiç kalkmam.
Beni aramıyorlarsa umrumda olmaz.
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Yemek yedikten sonra sofrayı hemen toplar mısın?

Yemek yedikten sonra sofrayı hemen toplar mısın?
Hemen toplar, bulaşıkları makineye koyarım.
Masada biraz oyalanır öyle kaldırırım.
Başka bir iş için kalkınca götürürüm.
Saatlerce orada kalabilir.
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Hafta sonu için hiçbir planın yok diyelim. Günün nasıl geçer?

Hafta sonu için hiçbir planın yok diyelim. Günün nasıl geçer?
Ev işleriyle ilgilenirim.
Film veya dizi izlerim.
Dışarı çıkar, arkadaşlarımla plan yaparım.
Yataktan çıkmak bile istemem.
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Alışverişe çıkman gerekiyor ama evde de idare edecek kadar malzeme var, ne yaparsın?

Alışverişe çıkman gerekiyor ama evde de idare edecek kadar malzeme var, ne yaparsın?
Hemen gider tüm eksikleri alırım.
Bir iki gün erteleyebilirim.
Son ana kadar beklerim.
Online sipariş veririm.
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Dolabından bir kıyafet aldın. İşin bitince ne yaparsın?

Dolabından bir kıyafet aldın. İşin bitince ne yaparsın?
Hemen yerine koyarım.
Bir sandalyeye bırakırım.
Bir ara kaldırırım ya! 🙄
Kim bilir nereye koyarım?
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Tam koltuğa uzandın televizyonu açacaksın ama kumanda senden bayağı uzakta. 👇

Tam koltuğa uzandın televizyonu açacaksın ama kumanda senden bayağı uzakta. 👇
Kalkıp alırım ya, o kadar da değil!
Televizyon izlemekten vazgeçerim.
Yakınımda biri varsa ondan isterim.
Ne kadar yorgun olduğuma bağlı.
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Hangi aktivite asla senlik değil?

Hangi aktivite asla senlik değil?
Sabah erken kalkıp yürüyüş yapmak.
Saatlerce ayakta durup konser izlemek.
Şehir şehir dolaşıp gezmek.
Araba yolculuğuna çıkmak.
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Boş zaman bulduğunda ilk yapmak istediğin şey hangisi olur?

Boş zaman bulduğunda ilk yapmak istediğin şey hangisi olur?
Yeni bir şeylerle uğraşmak.
Evde kalıp yeni tarifler denemek.
Koltuğa yayılıp film keyfi yapmak.
Kendime bakım yapmak.
Anahtar Kelimeler:
Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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