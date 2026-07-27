Ne kadar üşengeçsin?

1/8 Telefonun odanın diğer ucunda şarja takılı. Bildirim sesi geldi. Ne yaparsın? Merak eder, hemen gidip bakarım. Biraz bekler, sonra kontrol ederim. Acil değilse hiç kalkmam. Beni aramıyorlarsa umrumda olmaz.

2/8 Yemek yedikten sonra sofrayı hemen toplar mısın? Hemen toplar, bulaşıkları makineye koyarım. Masada biraz oyalanır öyle kaldırırım. Başka bir iş için kalkınca götürürüm. Saatlerce orada kalabilir.

3/8 Hafta sonu için hiçbir planın yok diyelim. Günün nasıl geçer? Ev işleriyle ilgilenirim. Film veya dizi izlerim. Dışarı çıkar, arkadaşlarımla plan yaparım. Yataktan çıkmak bile istemem.

4/8 Alışverişe çıkman gerekiyor ama evde de idare edecek kadar malzeme var, ne yaparsın? Hemen gider tüm eksikleri alırım. Bir iki gün erteleyebilirim. Son ana kadar beklerim. Online sipariş veririm.

5/8 Dolabından bir kıyafet aldın. İşin bitince ne yaparsın? Hemen yerine koyarım. Bir sandalyeye bırakırım. Bir ara kaldırırım ya! 🙄 Kim bilir nereye koyarım?

6/8 Tam koltuğa uzandın televizyonu açacaksın ama kumanda senden bayağı uzakta. 👇 Kalkıp alırım ya, o kadar da değil! Televizyon izlemekten vazgeçerim. Yakınımda biri varsa ondan isterim. Ne kadar yorgun olduğuma bağlı.

7/8 Hangi aktivite asla senlik değil? Sabah erken kalkıp yürüyüş yapmak. Saatlerce ayakta durup konser izlemek. Şehir şehir dolaşıp gezmek. Araba yolculuğuna çıkmak.