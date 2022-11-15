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  4. Ne olduğunu anlayınca hemen telefona sarıldılar! 'Bu Amasya'da ilk'

Ne olduğunu anlayınca hemen telefona sarıldılar! 'Bu Amasya'da ilk'

15.11.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da nesli tehlike altında olan su samuru ailesine rastlanıldı. Vatandaşlar tarafından önce yayın balığı sanılan su samurları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ömer İsmail Hakkı Elverdi, ''Yayın sandım. Bol olduğunu görünce avın iyi geçeceğini düşündüm. Sonradan su samurları olduğunu anlayınca çok hoşuma gitti. Çünkü Amasya’da ilk defa görülüyor'' ifadelerini kullandı.

Ne olduğunu anlayınca hemen telefona sarıldılar! 'Bu Amasya'da ilk'

Amasya’dan geçen Yeşilırmak'ta nesli tehlike altında olan su samuru ailesine rastlanıldı. Nehir kenarında balık tutmaya çalışan bir vatandaş önce yayın balığı sandığı sürü halindeki canlıların su samurları olduğunu fark edince onları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

“AMASYA’DA İLK DEFA GÖRÜLÜYOR”

Akşam saatlerinde suyun içinde hızlıca hareket eden 8 su samurunu ilk fark ettiğinde yayın balığı sandığını belirten Ömer İsmail Hakkı Elverdi, “Yayın sandım. Bol olduğunu görünce avın iyi geçeceğini düşündüm. Sonradan su samurları olduğunu anlayınca çok hoşuma gitti. Çünkü Amasya’da ilk defa görülüyor” dedi.

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Samurların zarar görmemesi için olta iğnelerini hemen topladığını anlatan Elverdi, “Ardından telefonumla görüntülerini almaya çalıştım. 8 tane saydım. Nesli tehlike altında olan bir tür olduğunu duymuştum. Şehrimizin içinde yaşadığını görünce açıkçası çok sevindim” diye konuştu.

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“SAMUR KARDEŞLERİM BALIKLARDAN BİZE DE BIRAKIN HEPSİNİ YEMEYİN”

Amatör balıkçılar Şirin Köprüsü civarında fark edilen su samurlarının bölgedeki balıkları avlamaları dolayısıyla bugünlerde evlerine elleri boş halde dönüyor. Doğayı güzelleştirdiklerine dikkat çektiği samurlara seslenen işçi emeklisi Ali Şahin de “Samur kardeşlerim balıklardan bize de bırakın. Hepsini yemeyin” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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