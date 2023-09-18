Ne parasız kalmak ne stres! O rahatsızlığa yakalanmış olabilirsiniz, bu belirtiler varsa hemen harekete geçin

Yoğun iş temposu, stres ve kötü uyku alışkanlıkları bu rahatsızlığın belirtilerinden yalnızca birkaçı. Uzmanlar; mutsuz, keyifsiz, sinirli, gergin, yorgun ve motivasyonsuz hisseden kişilerin depresyonda olabileceğini belirtiyor. Bilhassa bazı kişiler sonbahar mevsimi geldiğinde daha depresif hisseder. Sonbahar depresyonu ile baş etmek istiyorsanız bu adımları mutlaka uygulayın...

KOŞUYA ÇIKIN

Yürüyüş ya da spor yapmak mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin salınımını artırır. Açık havada yapacağınız egzersiz sizi daha iyi hissetmenize yol açacaktır.

GÜNEŞLİ SAATLERİ KAÇIRMAYIN

Gün ışığından yararlanmak ve bu saatlerde dışarıda vakit geçirmek depresyonu hafifletmede etkili olacaktır.

STRES FAKTÖRÜNÜ GÖZ ARDI ETMEYİN

Zor olsa da bu süreçte stres seviyenizi minimuma indirmeye çalışın. Arkadaşlarınızla görüşün, aktivitelere katılın ve yeni hobiler edinin.

UYKUNUZU DÜZENE SOKUN

Yetişkin bir insanın ortalama 6-8 saat uyuması gerekir. Düzenli bir uyku günün ritmini tutturmak için önemlidir. Bu durum fizyolojik olarak daha dinç hissetmenizi sağlar.

ODAKLANMADA SORUN YAŞIYORSANIZ DİKKAT!

Dikkat dağınıklığı ve odaklanmada sorun yaşıyorsanız ya da kaygılı hissediyorsanız ve gelecek endişesi duyuyorsanız bu durum zamanla günlük faaliyetleri sürdürmenize engel olabilir. Mutlaka bir uzmana görünün.

