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    4. 'Ne yapsam kilo veremiyorum' diyorsanız dikkat! Uzmanından sağlıklı kilo verebilmek için öneriler

    'Ne yapsam kilo veremiyorum' diyorsanız dikkat! Uzmanından sağlıklı kilo verebilmek için öneriler

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.06.2024 14:30
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    Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının azalması ile birlikte obezite ve aşırı zayıflığa bağlı hastalıklar da hızla yaygınlaşırken, Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Şilan Alyamaç sağlıklı zayıflama konusunda önerilerde bulundu.

    'Ne yapsam kilo veremiyorum' diyorsanız dikkat! Uzmanından sağlıklı kilo verebilmek için öneriler

    Düzensiz bir yaşam temposu içinde dengesiz ve yetersiz beslenmenin ani kilo artışlarıyla birlikte birçok rahatsızlığı da tetiklemekte olduğunu belirten Diyetisyen Şilan Alyamaç, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kilo probleminin sağlık problemlerinin temelini oluşturup, ileride oluşabilecek rahatsızlıkların erken dönemde ortaya çıkabilmesine de neden olduğunu ifade etti.

    TARTILMAK KİLO

    Vücut kitle indeksinin istenilen aralıkta olmamasının diyabet, hipertansiyon, kolesterol, böbrek rahatsızlıkları ve kalp hastalıklarına zemin hazırlamakta olduğuna değinen Alyamaç, “İdeal vücut ağırlığı fiziksel açıdan motive ederken, psikolojik olarak da daha iyi hissetmeyi sağlamaktadır. Diyet listeleri oluşturulmadan önce mutlaka ideal kilonun hesaplanması gerekmektedir. İdeal kilo hesaplandıktan sonra vücut kitle indeksiniz ölçülerek kilo seviyesi öğrenilmelidir. Vücut kitle indeksine göre diyet listesindeki besin ve gıda miktarları belirlenmektedir. Hücrelerin doğru bir şekilde belirli bir düzen içinde çalışması için düzenli ve sağlıklı beslenmek gerekmektedir. Vücut için gerekli olan enerji karbonhidratlar, vitaminler, proteinler, mineraller yardımıyla alınabilmektedir” dedi.

    BASİT VE ETKİLİ ÖNERİLER

    kilo vermek

    Sağlıklı zayıflamak için uygulanabilecek önerileri sıralayan Alyamaç, “Bol su içilmelidir. Diyet listelerinizde bulunan yeşil sebzelerle, taze meyveler tüketilmelidir. Doğal işlenmemiş gıdalar tüketilmeli, lifli besinler tercih edilmelidir. Asitli içecekler, alkol, şeker içeren yapay meyve suları yerine yeşil çay gibi bitki çayları tercih edilebilir. Türk kahvesi yağ yakımına yardımcı olduğu için günde 1 bardak Türk kahvesi tüketilmelidir. Her gün en az yarım saat düzenli yürüyüşler yaparak kilo probleminin neden olabileceği hastalıkların riski azaltılmalıdır. Hayvansal gıdalardan olabildiğince uzak kalarak, doymuş yağları tüketmeden, kızartma tipi besinleri tüketmeyerek, sakatatlardan da uzak durulmalıdır” ifadelerini kullandı. (İHA)

    Vitrin


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    Anahtar Kelimeler:
    zayıflama
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