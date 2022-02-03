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Ne yapsam uyuyamıyorum diyenler için mucizevi yöntemler

03.02.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm gün uykulu gezip yatağa girdiği an uykusu açılanlardan mısınız? Ne yaparsanız yapın bir türlü uyuyamıyor musunuz? Uykuya daha rahat dalmak ve daha kaliteli bir uyumak için bu önerileri kaçırmayın…

Ne yapsam uyuyamıyorum diyenler için mucizevi yöntemler

Uykusuzluk, tüm günümüzü mahvedecek hale getirebiliyor. Uykusuzluk çekenler diğer insanlara göre çok daha yorgun, halsiz, enerjisiz, gergin oluyorlar. Yaşam kalitemizi bu kadar etkileyen hareketlerimizi kısıtlayan uykusuzluk için çözüm önerileri önerileri :

YATMADAN ÖNCE YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

Uyumadan önce yenilen yemekler midenizde ağırlık yaptığından dolayı uykuya dalmanızı engellemektedir. Uyumadan en az 2 saat önce yemek yemeyi kesmelisiniz. Bunun yanı sıra en son yediğiniz yemeklerin süt ve süt ürünleri olması uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır.

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UYKU GETİREN ÇAYLAR

Yatmadan önce içeceğiniz papatya, melisa, kediotu çayları sizi yatıştırarak uykuya dalmanıza kolaylık sağlayacaktır.

UYUMADAN ÖNCE ILIK DUŞ ALIN

Uyumadan önce alacağınız ılık duş ile birlikte çok daha rahat, gevşemiş bir şekilde uyuyabilirsiniz.

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YATAĞINIZIN ORTAPEDİK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Uykuda yatak ve yastığın çok önemli bir etken olduğu bilinmektedir. Rahat ve huzurlu bir uyku için yatağınızı uygun sertlikte seçin. Ayrıca çarşaflarınız her zaman temiz olmasına özen gösterin.

YATAKTA TELEFON KULLANMAYIN

Yatağınızda telefona bakmanız uykunuzu iyice kaçıracak, baş ağrısına sebep olacaktır. Bu sebeple uymaya karar verdiğiniz anda telefonu bir kenara bırakın.


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