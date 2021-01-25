Ne yaptığının farkında olmayan uyurgezer kadın uykudayken yaptığı tuhaf şeyleri videoya aldı

TikTok’tan paylaşılan videoda uyurgezer kadın eline aldığı Bebek Yoda oyuncağını havada çılgınca sallarken, davranışlarında bir tuhaflık olduğunu fark eden köpek de uyurgezer sahibine havlamaya başladı. Daha sonra aynı videoda yemek masasına oturan kadının 17 dakika boyunca boşluğa baktığı görüldü.
Viral olan bir videoda genç kadın tuhaf sesler çıkararak oturma odası boyunca koşuyor ve ardından mutfağa giriyor. Kısa süre sonra ise elinde içecek kutularıyla çıktığı görülüyor.
@celinaspookyboo
I remember dreaming about a pool party♬ original sound - Celinaspookyboo
Ardından elindeki kutuları ön bahçeye fırlatmaya başlayan kadın, muhtemelen bahçeye daha fazla erzak atabilmek için geri dönüyor.
Videoda, kadının tuhaf davranışlarını fark eden bir adamın yoluna devam etmeden önce bir süre durarak bu tuhaf davranışlara anlam vermeye çalıştığı da görülüyor.
TikTok videosuna gelen yorumlarda bir kullanıcı “Gece yürürken çimenlere gülen ve soda fırlatan birini gördüğünüzü hayal edin” dedi.
@celinaspookyboo
This night I was up for 1 hour and 13 minutes. We are getting cameras for everywhere♬ original sound - Celinaspookyboo
Başka bir kullancıı ise “Lütfen bu videoyu o adam görsün. Muhtemelen hala evde oturup neler olduğunu merak ediyordur” dedi.
Celinaspookyboo adıyla bilinen kullanıcı, TikTok’taki 7.7 milyon takipçisine uyurgezerliğin peynir, çikolata ve stres tarafından tetiklendiğine inandığını söyledi. Celinaspookyboo adlı kullanıcı, artık düzenli hale gelen uyurgezerliklerini kayıt altına almak için dairesinin etrafına kameralar yerleştirmiş ve gece yürüyüş maceralarını kaydettiği videoları takipçileriyle paylaşıyor.
Başka bir videoda ise genç kadının erkek kardeşi Joel’in de uyurgezer olduğu ortaya çıktı. 12 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşan videoda, ikili fazla miktarda peynir yiyip etkilerini kaydedeceklerini söyledi.
@celinaspookyboo
Three people in my fam have cheese and chocolate induced sleep walking - this was an experiment.♬ original sound - Celinaspookyboo
Gecenin bir yarısı kaydedilen videoda genç kadının yemek masasına oturup boşluğa baktığı görülüyor. Tamamen farklı bir yöne yürüyen kardeşinin ise elindeki sabahlığı uzatarak “Bu kazağı iade etmek istiyorum” dediği duyuldu. Bu sözlerin ardından erkek kardeş müzik olmaksızın dans etmeye başladı.
Uyurgezerlik, stres tarafından tetiklenen bir uyku bozukluğu olarak tanımlanıyor.
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