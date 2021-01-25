Ne yaptığının farkında olmayan uyurgezer kadın uykudayken yaptığı tuhaf şeyleri videoya aldı

TikTok’tan paylaşılan videoda uyurgezer kadın eline aldığı Bebek Yoda oyuncağını havada çılgınca sallarken, davranışlarında bir tuhaflık olduğunu fark eden köpek de uyurgezer sahibine havlamaya başladı. Daha sonra aynı videoda yemek masasına oturan kadının 17 dakika boyunca boşluğa baktığı görüldü.

Viral olan bir videoda genç kadın tuhaf sesler çıkararak oturma odası boyunca koşuyor ve ardından mutfağa giriyor. Kısa süre sonra ise elinde içecek kutularıyla çıktığı görülüyor.

Ardından elindeki kutuları ön bahçeye fırlatmaya başlayan kadın, muhtemelen bahçeye daha fazla erzak atabilmek için geri dönüyor.

Videoda, kadının tuhaf davranışlarını fark eden bir adamın yoluna devam etmeden önce bir süre durarak bu tuhaf davranışlara anlam vermeye çalıştığı da görülüyor.

TikTok videosuna gelen yorumlarda bir kullanıcı “Gece yürürken çimenlere gülen ve soda fırlatan birini gördüğünüzü hayal edin” dedi.

@celinaspookyboo This night I was up for 1 hour and 13 minutes. We are getting cameras for everywhere ♬ original sound - Celinaspookyboo

Başka bir kullancıı ise “Lütfen bu videoyu o adam görsün. Muhtemelen hala evde oturup neler olduğunu merak ediyordur” dedi.