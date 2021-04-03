Ne zaman emekli olurum? Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Emeklilik çalışan herkesin hayalini kurduğu ve bir an evvel ulaşmak istediği bir konum. Uzun seneler süren çalışma hayatını noktalamak isteyen ve emekli aylıklarını alacakları tarihi iple çeken vatandaşlar ne zaman emekli olurum sorusunun yanıtını aramaya koyuldu. Peki erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? ERKEKTE VE KADINDA EMEKLİLİK YAŞI KAÇ?

4A, 4B veya 4C sigorta koluna bağlı olarak çalışanların emeklilik hesaplamaları da değişiklik göstermektedir. Yani SSK'lı olarak çalışan bir işçi ile Bağkur üzerinden prim ödemesi yapanların emeklilik süreleri aynı olmamaktadır. Yaş ve prim sayısı emeklilikteki 2 önemli etken olarak bilinmektedir. Aynı zamanda kadın ve erkeklerin emeklilik hesaplaması da farklılık gösterir. Erkeklerde askerlik, kadınlarda doğum için 2 sene prim olarak ödenebilir. Emekliğe etki eden bu kadar fazla faktör varken emeklilik hesaplamasını doğru yapabilmenin en önemli yolu SGK'nın internet ortamında verdiği hizmetten yararlanmaktır. Ne zaman emekli olurum sorusunun yanıtını öğrenmeden önce hizmet dökümünüzü görüntülemeniz size yardımcı olacaktır. Çünkü hizmet dökümünüzü görüntüleyerek kaç sene prim ödediğinizi görebilirsiniz. E-Devlet'ten hizmet dökümünüzü sorgulamak için aşağıdaki bağlantı linklerini kullanabilirsiniz.

SGK'nın resmi internet sayfasından "Ne zaman emekli olurum?" sorgulaması yapılabilmekte. Fakat bağlı bulunduğunuz sigorta koluna göre de sorgulama yapmalısınız. https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ linkini kullanabilirsiniz.

