Nebe Suresi Kuran'ı Kerim'e göre 78. sırada, iniş sırasına göre ise 80. sırada yer alır. 40 ayetten oluşur. Mekke'de inmiştir. Nebe kelimesi Türkçe'de haber anlamına gelmektedir. Sure adını ikinci ayette geçen "ennebe" kelimesinden almıştır. Nebe Suresine dair birçok bilgiyi sizler için araştırıp bir araya getirdik. İşte Nebe (Amme) Suresi meali, Türkçe okunuşu ve Nebe faziletleri...
En doğru telaffuz için Amme Suresi Arapça yazılışının okunması tavsiye edilir. Arapça bilmeyenler için Amme Suresi Türkçe yazılışı da tercih edilebilir.
Bismillahirrahmanirrahim
Nebe Suresi halk ağzında Amme suresi olarak da bilinir. Amme Nebe Suresi ile aynı suredir. Nebe Suresi mealini bilmek oldukça önemlidir. Nebe Suresinde kıyamet, öldükten sonra dirilme, hesap, ceza ve mükafat konularına yer verilmiştir. Ayrıca Allah'ın varlık ve kudretini gösteren ispatlar ile melekler konusuna da değinilmiştir.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...
Nebe Suresi faydaları ve fazileti saymakla bitmeyen dualardan biridir.
Her surede olduğu gibi Nebe Suresinin tefsirini bilmek de oldukça önemlidir. Surenin tefsirini okuyarak içindeki manaları daha iyi anlayabilirsiniz.
Nebe’ “önemli haber” demektir. Burada ise “kıyamet haberi” anlamında kullanılmıştır. Kıyamet gününde evrendeki mevcut kozmik düzenin bozulması, Allah’tan başka var olan her şeyin yok olması, öldükten sonra yeniden dirilme, hesaba çekilme vb. önemli olaylar meydana geleceği için onunla ilgili habere “büyük haber” denilmiştir. “Haberden maksat kıyamet olayları değil onu bildiren Kur’an’dır veya Hz. Muhammed’in peygamberliğidir” diyenler de vardır (Ateş, X, 286; krş. Sâd 38/67). Tefsirlerde anlatıldığına göre Hz. Peygamber müşriklere Allah’ın birliğinden ve öldükten sonra dirilmenin gerçekleşeceğinden bahsedip de onlara Kur’an âyetlerini okuyunca, “Muhammed ne getirdi? Neler anlatıyor?” diye birbirlerine sormaya başlamışlar, bunun üzerine açıklanan âyetler inmiştir (Şevkânî, V, 419-420).
Nebe Suresinin 33. ayeti şu şekildedir: Ve kevaibe etraba (etraben).
Gencecik şeklinde ifade edilen "kevaib"in asıl manası ergenlik çağına ermiş, bakire genç kızlar demektir. Ergenlik çağına girmiş kızların bu çağın ilk belirtisi göğüslerinin tomurcuklanması olduğu için kaynaklarda daha çok bu manada kullanılmıştır. Fakat asıl mana ergenlik yaşına gelmektir.
Nebe Suresinin faziletleri birçok hadis ve rivayetle belirtilmiştir. Nebe Suresinin ne kadar önemli bir sure olduğu şu hadisle gösterilmiştir: "Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Nebe Suresi okuyan kimseye Allah kıyamet gününde Kevser şarabından içirir." Bu hadis ile sureyi okumanın gerekliliği ve önemi anlaşılmaktadır.
Nebe Suresinin kendisi bir suredir. Kuran'ı Kerim'in 78. suresidir. Başka bir sure içinde yer almaz.
Nebe Suresi toplam 40 ayetten oluşmaktadır.
Nebe Suresi Mearic Suresinden sonra, Naziat Suresinden önce Mekke'de nazil olmuştur.
Nebe Suresi Mekkeli Müşriklere cevap niteliği taşıyan bir suredir. Mekkeli müşrikler sık sık Kuran ve Hz. Muhmmed ile ilgili toplantılar düzenliyorlardı. Bunların bir kısmı Hz. Muhammed için büyücü derken bir kısmı akli dengesi bozuk diyordu. Kuran'ı Kerim hakkında da yakışıksız sözler kullanır, inen ayetleri alay konusu ederlerdi. Toplantı sonrası bir Müslümanla karşılaşınca "Ee söyle bakalım şu Kuran'ın haber verdiği kıyamet ne zaman?" diye sorar ve gülerlerdi. Müşriklerin çoğunun ahiret hakkında bilgileri yoktu. Bu nedenle öldükten sonra tekrar dirilmeye ve ahiret hayatına inanmazlardı. Nebe Suresi onların inkar ve iddialarını reddederken, duygu ve düşüncelerini yönlendirmek, akıllarını harekete geçirmek için inmiştir.
Nebe kelime anlamı olarak haber anlamına gelir. Surede kıyamet haberi anlamında kullanılmıştır.
Nebe Suresi ikindi namazından sonra okunduğunda Allah o kimsenin rızkını arttırır. Güneş doğarken okunduğunda kişi bütün afetlerden korunur. İkindiden sonra okunduğunda kişi dünya ve ahiret saadetine sahip olur. Her türlü sıkıntı anında ferahlığa ermek için okunabilir. Fakat özellikle ikindi namazı sonrası okumak sünnettir. Bunun dışında her zaman okunması tavsiye edilir. Nebe Suresi okumayı alışkanlık haline getirmek hem dünya hayatımızı hem ahiret hayatımızı iyi yönde etkiler.
Nebe Suresi rızkın genişlemesi, afetlerden korunmak, her türlü dert ve sıkıntıdan kurulmak, cennetteki makamını görmek, Allah'ın rızasını kazanmak için okunabilir.
Nebe Suresi abdestsiz bir şekilde ezbere okunabilir. Abdestsiz okunmasında herhangi bir sakınca olmadığını söylemek mümkündür. Fakat sure Kuran'ı Kerim üzerinden okunacak ise abdest alınması şarttır.
Amme suresi okunuşu bakımından kolay bir suredir. Toplam 40 ayetten oluşmaktadır. Her bir ayet 3 kez tekrar edilerek ezber sağlanabilir. Sureyi sesli olarak dinlemek de ezberlemenize yardımcı olacaktır. Ezber yapıldıktan sonra sure sık sık tekrar edilmelidir. Tekrarlanmayan her şey bir süre sonra unutulur.
Rüyada Nebe Suresi okuyan ya da dinleyen kişi Allah'ın insanlara verdiği nimetleri ve mahlukatı düşünür ve şükreder. Rüya sahibinin sözü geçerli ve kıymeti büyük olur. Çevresi tarafından övgü kazanır. Bir başka rivayete göre Nebe Suresi okuduğunu gören kişinin iyilikle methedilmesine, Allah'ın o kişiyi çevresine sevdirmesine işaret eder. Ayrıca şan ve şöhrete, iyi anlamda anılmaya ve uzun ömürlü olmaya işarettir.
Nebe Nas kitabı 30. cüz içerisindeki tüm surelerin anlam ve mesajlarını kapsayan bir çalışmadır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum