Nebe Suresi Kuran'ı Kerim'e göre 78. sırada, iniş sırasına göre ise 80. sırada yer alır. 40 ayetten oluşur. Mekke'de inmiştir. Nebe kelimesi Türkçe'de haber anlamına gelmektedir. Sure adını ikinci ayette geçen "ennebe" kelimesinden almıştır. Nebe Suresine dair birçok bilgiyi sizler için araştırıp bir araya getirdik. İşte Nebe (Amme) Suresi meali, Türkçe okunuşu ve Nebe faziletleri... Nebe Suresi Arapça Okunuşu En doğru telaffuz için Amme Suresi Arapça yazılışının okunması tavsiye edilir. Arapça bilmeyenler için Amme Suresi Türkçe yazılışı da tercih edilebilir. Bismillahirrahmanirrahim Amme yetesâelûn(yetesâelûne). Anin nebeil azîm(azîmi). Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne). Kellâ se ya'lemûn(ya'lemûne). Summe kellâ se ya'lemûn(ya'lemûne). E lem nec'alil arda mihâdâ(mihâden). Vel cibâle evtâdâ(evtâden). Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen). Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten). Ve cealnâl leyle libâsâ(libâsen). Ve cealnân nehâre meâşâ(meâşen). Ve beneynâ fevkakum seb'an şidâdâ(şidâden). Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen). Ve enzelnâ minel mu'sırâti mâen seccâcâ(seccâcen). Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten). Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen). İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten). Yevme yunfehu fîs sûri fe te'tûne efvâcâ(efvâcen). Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben). Ve suyyiratil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben). İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden). Lit tâgîne meâbâ(meâben). Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben). Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben). İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan). Cezâen vifâkâ(vifâkan). İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben). Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben). Ve kulle şey'in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben). Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ(azâben). İnne lil muttakîne mefâzâ(mefâzen). Hadâika ve a'nâbâ(a'nâben). Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben). Ve ke'sen dihâkâ(dihâkan). Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben). Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben). Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâr rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben). Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben). Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben). İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yanzurul mer'u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben). Nebe Suresi Anlamı Nebe Suresi halk ağzında Amme suresi olarak da bilinir. Amme Nebe Suresi ile aynı suredir. Nebe Suresi mealini bilmek oldukça önemlidir. Nebe Suresinde kıyamet, öldükten sonra dirilme, hesap, ceza ve mükafat konularına yer verilmiştir. Ayrıca Allah'ın varlık ve kudretini gösteren ispatlar ile melekler konusuna da değinilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar? O büyük haberi mi? Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler. Hayır; yakında bileceklerdir. Yine hayır; yakında bileceklerdir. Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Dağları da birer kazık? Sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü bir geçim-vakti kıldık. Sizin üstünüze sapasağlam yedi-gök bina ettik. Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık. Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan 'bardaktan boşanırcasına su' indirdik. Bununla taneler ve bitkiler bitirip-çıkaralım diye. Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de. Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir. Sur'a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz. O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir. Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir. Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır. Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek. Kaynar sudan ve irinden başka. (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak, Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı. Bizim ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı. Oysa Biz, herşeyi yazıp saymışızdır. Şimdi tadın. Size artık azaptan başkasını arttırmayacağız; Gerçek şu ki, muttakiler için 'bir kurtuluş ve mutluluk' vardır. Nice bahçeler ve üzüm bağları. Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar. Dopdolu kadehler. İçinde, ne 'boş ve saçma bir söz' işitirler, ne bir yalan. Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu). Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); O'na hitap etmeye güç yetiremezler. Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir. İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüşyolu edinsin. Gerçekten Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan da: "Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim" diyecek. Nebe Suresi Faydaları Nebe Suresi faydaları ve fazileti saymakla bitmeyen dualardan biridir.

Nebe Suresini okuyan kimseye Allah, dünyadaki dağlar kadar sevap yazar.

Nebe Suresini her gün okuyan kimsenin malı bereketlenir ve rızkı artar.

Nebe Suresini okumayı alışkanlık haline getiren kimseyi Allah, hırsız ve kötü insanlardan korur.

Nebe Suresini sıkıntılı anında okuyan kimsenin içi ferahlar.

Nebe Suresini herhangi bir saatte okuyan kimse için 70000 melek istiğfarda bulunur.

Nebe Suresini ikindiden sonra okuyan kimse dünya ve ahiret saadetine sahip olur ve kıyamet günü azabı hafifletilir.

Nebe Suresi herhangi bir şeyin üzerine okunursa, o şey Allah'ın izniyle çalınıp kaybolmaz.

Nebe Suresini okuyan kimsenin şirk hariç bütün günahları affedilir.

Nebe Suresini okuyan kimseye Allah Teala kıyamet gününde Kevser şarabından içirir.

Nebe Suresini okuyan kimse imansız ölmekten emin olur.

Nebe Suresini okuyan kimse cennetteki yerini görür. Nebe Suresi Tefsiri Her surede olduğu gibi Nebe Suresinin tefsirini bilmek de oldukça önemlidir. Surenin tefsirini okuyarak içindeki manaları daha iyi anlayabilirsiniz. Nebe’ “önemli haber” demektir. Burada ise “kıyamet haberi” anlamında kullanılmıştır. Kıyamet gününde evrendeki mevcut kozmik düzenin bozulması, Allah’tan başka var olan her şeyin yok olması, öldükten sonra yeniden dirilme, hesaba çekilme vb. önemli olaylar meydana geleceği için onunla ilgili habere “büyük haber” denilmiştir. “Haberden maksat kıyamet olayları değil onu bildiren Kur’an’dır veya Hz. Muhammed’in peygamberliğidir” diyenler de vardır (Ateş, X, 286; krş. Sâd 38/67). Tefsirlerde anlatıldığına göre Hz. Peygamber müşriklere Allah’ın birliğinden ve öldükten sonra dirilmenin gerçekleşeceğinden bahsedip de onlara Kur’an âyetlerini okuyunca, “Muhammed ne getirdi? Neler anlatıyor?” diye birbirlerine sormaya başlamışlar, bunun üzerine açıklanan âyetler inmiştir (Şevkânî, V, 419-420). Nebe Suresi 33. Ayet Tefsiri Nedir? Nebe Suresinin 33. ayeti şu şekildedir: Ve kevaibe etraba (etraben).

Ayetin anlamı şöyledir: Gencecik yaşıt kızlar. Gencecik şeklinde ifade edilen "kevaib"in asıl manası ergenlik çağına ermiş, bakire genç kızlar demektir. Ergenlik çağına girmiş kızların bu çağın ilk belirtisi göğüslerinin tomurcuklanması olduğu için kaynaklarda daha çok bu manada kullanılmıştır. Fakat asıl mana ergenlik yaşına gelmektir. Nebe Suresi Fazileti Nebe Suresinin faziletleri birçok hadis ve rivayetle belirtilmiştir. Nebe Suresinin ne kadar önemli bir sure olduğu şu hadisle gösterilmiştir: "Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Nebe Suresi okuyan kimseye Allah kıyamet gününde Kevser şarabından içirir." Bu hadis ile sureyi okumanın gerekliliği ve önemi anlaşılmaktadır. Nebe Hangi Surede Yer Alır? Nebe Suresinin kendisi bir suredir. Kuran'ı Kerim'in 78. suresidir. Başka bir sure içinde yer almaz. Nebe Suresi Kaç Ayet? Nebe Suresi toplam 40 ayetten oluşmaktadır. Nebe Suresi Nerede İndirilmiştir? Nebe Suresi Mearic Suresinden sonra, Naziat Suresinden önce Mekke'de nazil olmuştur. Nebe Suresi Neden İndirilmiştir? Nebe Suresi Mekkeli Müşriklere cevap niteliği taşıyan bir suredir. Mekkeli müşrikler sık sık Kuran ve Hz. Muhmmed ile ilgili toplantılar düzenliyorlardı. Bunların bir kısmı Hz. Muhammed için büyücü derken bir kısmı akli dengesi bozuk diyordu. Kuran'ı Kerim hakkında da yakışıksız sözler kullanır, inen ayetleri alay konusu ederlerdi. Toplantı sonrası bir Müslümanla karşılaşınca "Ee söyle bakalım şu Kuran'ın haber verdiği kıyamet ne zaman?" diye sorar ve gülerlerdi. Müşriklerin çoğunun ahiret hakkında bilgileri yoktu. Bu nedenle öldükten sonra tekrar dirilmeye ve ahiret hayatına inanmazlardı. Nebe Suresi onların inkar ve iddialarını reddederken, duygu ve düşüncelerini yönlendirmek, akıllarını harekete geçirmek için inmiştir.

Nebe Ne Demek? Nebe kelime anlamı olarak haber anlamına gelir. Surede kıyamet haberi anlamında kullanılmıştır. Nebe Suresi Ne Zaman Okunur? Nebe Suresi ikindi namazından sonra okunduğunda Allah o kimsenin rızkını arttırır. Güneş doğarken okunduğunda kişi bütün afetlerden korunur. İkindiden sonra okunduğunda kişi dünya ve ahiret saadetine sahip olur. Her türlü sıkıntı anında ferahlığa ermek için okunabilir. Fakat özellikle ikindi namazı sonrası okumak sünnettir. Bunun dışında her zaman okunması tavsiye edilir. Nebe Suresi okumayı alışkanlık haline getirmek hem dünya hayatımızı hem ahiret hayatımızı iyi yönde etkiler. Nebe Suresi Ne İçin Okunur? Nebe Suresi rızkın genişlemesi, afetlerden korunmak, her türlü dert ve sıkıntıdan kurulmak, cennetteki makamını görmek, Allah'ın rızasını kazanmak için okunabilir. Nebe Suresi Abdestsiz Okunur mu? Nebe Suresi abdestsiz bir şekilde ezbere okunabilir. Abdestsiz okunmasında herhangi bir sakınca olmadığını söylemek mümkündür. Fakat sure Kuran'ı Kerim üzerinden okunacak ise abdest alınması şarttır. Nebe Suresi Nasıl Ezberlenir? Amme suresi okunuşu bakımından kolay bir suredir. Toplam 40 ayetten oluşmaktadır. Her bir ayet 3 kez tekrar edilerek ezber sağlanabilir. Sureyi sesli olarak dinlemek de ezberlemenize yardımcı olacaktır. Ezber yapıldıktan sonra sure sık sık tekrar edilmelidir. Tekrarlanmayan her şey bir süre sonra unutulur.