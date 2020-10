Nebe Suresi Kuran'ı Kerim'e göre 78. sırada, iniş sırasına göre ise 80. sırada yer alır. 40 ayetten oluşur. Mekke'de inmiştir. Nebe kelimesi Türkçe'de haber anlamına gelmektedir. Sure adını ikinci ayette geçen "ennebe" kelimesinden almıştır. Nebe Suresine dair birçok bilgiyi sizler için araştırıp bir araya getirdik. İşte Nebe (Amme) Suresi meali, Türkçe okunuşu ve Nebe faziletleri...

Nebe’ “önemli haber” demektir. Burada ise “kıyamet haberi” anlamında kullanılmıştır. Kıyamet gününde evrendeki mevcut kozmik düzenin bozulması, Allah’tan başka var olan her şeyin yok olması, öldükten sonra yeniden dirilme, hesaba çekilme vb. önemli olaylar meydana geleceği için onunla ilgili habere “büyük haber” denilmiştir. “Haberden maksat kıyamet olayları değil onu bildiren Kur’an’dır veya Hz. Muhammed’in peygamberliğidir” diyenler de vardır (Ateş, X, 286; krş. Sâd 38/67). Tefsirlerde anlatıldığına göre Hz. Peygamber müşriklere Allah’ın birliğinden ve öldükten sonra dirilmenin gerçekleşeceğinden bahsedip de onlara Kur’an âyetlerini okuyunca, “Muhammed ne getirdi? Neler anlatıyor?” diye birbirlerine sormaya başlamışlar, bunun üzerine açıklanan âyetler inmiştir (Şevkânî, V, 419-420).

Her surede olduğu gibi Nebe Suresinin tefsirini bilmek de oldukça önemlidir. Surenin tefsirini okuyarak içindeki manaları daha iyi anlayabilirsiniz.

Nebe Suresinin kendisi bir suredir. Kuran'ı Kerim'in 78. suresidir. Başka bir sure içinde yer almaz.

Nebe Suresinin faziletleri birçok hadis ve rivayetle belirtilmiştir. Nebe Suresinin ne kadar önemli bir sure olduğu şu hadisle gösterilmiştir: "Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Nebe Suresi okuyan kimseye Allah kıyamet gününde Kevser şarabından içirir." Bu hadis ile sureyi okumanın gerekliliği ve önemi anlaşılmaktadır.

Nebe Ne Demek?

Nebe kelime anlamı olarak haber anlamına gelir. Surede kıyamet haberi anlamında kullanılmıştır.

Nebe Suresi Ne Zaman Okunur?

Nebe Suresi ikindi namazından sonra okunduğunda Allah o kimsenin rızkını arttırır. Güneş doğarken okunduğunda kişi bütün afetlerden korunur. İkindiden sonra okunduğunda kişi dünya ve ahiret saadetine sahip olur. Her türlü sıkıntı anında ferahlığa ermek için okunabilir. Fakat özellikle ikindi namazı sonrası okumak sünnettir. Bunun dışında her zaman okunması tavsiye edilir. Nebe Suresi okumayı alışkanlık haline getirmek hem dünya hayatımızı hem ahiret hayatımızı iyi yönde etkiler.

Nebe Suresi Ne İçin Okunur?

Nebe Suresi rızkın genişlemesi, afetlerden korunmak, her türlü dert ve sıkıntıdan kurulmak, cennetteki makamını görmek, Allah'ın rızasını kazanmak için okunabilir.

Nebe Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Nebe Suresi abdestsiz bir şekilde ezbere okunabilir. Abdestsiz okunmasında herhangi bir sakınca olmadığını söylemek mümkündür. Fakat sure Kuran'ı Kerim üzerinden okunacak ise abdest alınması şarttır.

Nebe Suresi Nasıl Ezberlenir?

Amme suresi okunuşu bakımından kolay bir suredir. Toplam 40 ayetten oluşmaktadır. Her bir ayet 3 kez tekrar edilerek ezber sağlanabilir. Sureyi sesli olarak dinlemek de ezberlemenize yardımcı olacaktır. Ezber yapıldıktan sonra sure sık sık tekrar edilmelidir. Tekrarlanmayan her şey bir süre sonra unutulur.