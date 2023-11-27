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Necip Hablemitoğlu davası tanığından şoke eden ifade: 'Tetiği çekeni biliyorum ama söylersem kurtulamam'

27.11.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada şoke eden bir gelişme yaşandı. Mahkemede tanık olarak dinlenen E.P., Hablemitoğlu'nun arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Araştırmalarım sonucunda tetiği çekeni biliyorum ama söylersem duruşma salonlarından kurtulamam. Ben tetiği çekeni biliyorum ama adını vermem. Benim 2 çocuğum, bir eşim var. Bizi kim koruyacak?" dedi. İşte detaylar...

Necip Hablemitoğlu davası tanığından şoke eden ifade: 'Tetiği çekeni biliyorum ama söylersem kurtulamam'

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada, tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de firari sanık olduğu davanın duruşması, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski istihbaratçı Enver Altaylı katıldı.

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TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.N., Necip Hablemitoğlu'yla siyasi konularda konuştuklarını ifade ederek, "FETÖ'den bahsediyordu. Elebaşı Gülen'in eylemlerinden konuşurduk. Türkiye üzerinden nasıl oyunlar oynandığından söz ederdi. Enerjisini Gülen olayına vermişti. Kendisine MİT müsteşarlığı teklif edildiğini söylemişti. Kimin teklif ettiğine ilişkin herhangi bir şey söylemedi" dedi.

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'BİZİ KİM KORUYACAK'

Tanık E.P. de Hablemitoğlu ile uzun süreli arkadaş olduklarını ifade ederek, "Hablemitoğlu'nun vefat ettiği gün, dönemin Terörle Mücadele Şube Müdürü beni aradı. Bana 'Necip Hablemitoğlu kim? Basın neden bu kadar üzerinde duruyor?' dedi. Bana olaydan birkaç ay önce 'Ben Necip'i çok seviyorum' diyordu. İlginç. Olay olduğu gün Necip'in eşinin çalıştığı üniversiteyi arıyor. 'Necip orada mı?' diyor. Bu arama da çok ilginç. Araştırmalarım sonucunda tetiği çekeni biliyorum; ama söylersem duruşma salonlarından kurtulamam. Vurulduğu yerin 75 metre yukarısında sauna var. Sordum O.K.'ye, 'Baktınız mı oralara' diye. Anlamamazlıktan geldi. Ben tetiği çekeni biliyorum ama adını vermem. Benim 2 çocuğum, bir eşim var. Bizi kim koruyacak? Ben buraya kadar getirdim, bundan sonra da polislerimiz sürdürsün" diye konuştu.

Avukat ve tanık beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

(DHA)

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