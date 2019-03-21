Necip Rezak'ın Trump'ı destekleyen firmalarla çalıştığı iddiası

Malezya'nın eski başbakanı Necip Rezak'ın, Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna adının karışmasının ardından imajını düzeltmek için ABD Başkanı Donald Trump'a destek sağlayan halkla ilişkiler firmalarıyla iş birliği yaptığı öne sürüldü.

ABD'de siyasi lobi faaliyetlerini takip ederek raporlayan Duyarlı Siyaset Merkezi (CRP) isimli kuruluşun hazırladığı raporda, eski Malezya liderinin geçen sene, hakkındaki 1MDB yolsuzluğu iddialarına karşı kamuoyunda imajını düzeltmek için Trump destekçisi iki firmayla anlaştığı belirtildi.

Firmalardan birinin sahibinin, Ocak 2018'e kadar Trump'ın halkla ilişkiler ekibinde yer alan Mark Corallo olduğu raporda kaydedildi.

Raporda geçen "The 45 Group" isimli diğer firmanın da Trump'a 2016 başkanlık seçim kampanyasında danışmanlık yapan Healy Baumgardner'a ait olduğu, firmanın geçen yıl Malezya genel seçimleri öncesinde Malezya-ABD ilişkilerini geliştirmek üzere kiralandığı ifade edildi.

Necip'in söz konusu firmalara, İngiliz Virgin Adaları'nda kayıtlı Malezyalı firmalar aracılığıyla ödeme yaptığı raporda belirtildi.