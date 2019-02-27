Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Erbakan Hocamız vefat ettiğinde Saadet Partisinin genel başkanıydı. Bugün Milli Görüşçü olmanın, Erbakan'ın yolundan gitmenin en önemli ölçüsü, kanaatimizce Saadet Partili olmaktır." dedi.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yılı dolayısıyla, Saadet Partisi tarafından MEB Şura Salonu'nda "Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama" programı düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Erbakan'ın en büyük başarısının Türkiye ve milleti için yaptığı hizmetler olduğunu söyledi.

Necmettin Erbakan'ın siyasi rakiplerini düşman olarak görmediğini ve göstermediğini ifade eden Temel Karamollaoğlu, "Hiç kimseyi bu ülkenin evladı olarak hainlikle suçlamamıştır. 'Hedefe giden her yol meşrudur' diyerek, siyasi rakiplerine karşı yalana ve iftiraya başvurmamıştır." diye konuştu.

"Bugünlerde neredeyse herkes Erbakan Hocamızı hatırlayarak Milli Görüşçü olduğunu iddia ediyor." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, şöyle devam etti: