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Necmettin Erbakan’ın vefatının 8. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 03:24 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Necmettin Erbakan ölümünün 8. yılında Berlin’de anıldı

BERLİN (AA) - Eski Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 8. yılında Almanya’nın başkenti Berlin'de anıldı.

Saadet Avrupa Berlin Bölgesi tarafından Wedding semtindeki Gümüş Saray adlı salonda "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anma ve Anlama Programı" düzenlendi.

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, burada yaptığı konuşmada, Necmettin Erbakan’ın hayatından çok sayıda örnek verdi.

İslam coğrafyasında Müslümanların önünde giden, rehberlik eden birçok önemli şahsiyetin şubat ayında şehadet şerbetini içtiğini, bundan dolayı şubat ayının "şehitler ayı" olarak kayda geçtiğini belirten Turhan, Necmettin Erbakan’ın da 27 Şubat 2011’de vefat ettiğine işaret etti.

Sadece bir savaşta veya bir saldırı neticesinde değil, Allah’ın davasının yeryüzüne hakim olması noktasında, 'insanlığın saçının teline zarar gelmesin, yeryüzüne adalet hakim olsun' diye mücahede ederken ruhunu teslim edenin de şehit olduğunu ifade eden Turhan, "O açıdan Erbakan Hocamız da vazifesi başındayken ve toplantılarını dahi yine hastanede yaparken ruhunu teslim etti. Allah şehadetini makbul eylesin. Gazasını mübarek eylesin." şeklinde konuştu.

Çok sayıda kişinin katıldığı programda Erbakan'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterisi izletildi.

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