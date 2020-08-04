Neden bazı insanlar hiç kilo almaz?

Live Science'ın haberine göre Rhode Island Üniversitesi’nden Prof. Kathleen Melanson, bu tip bir sorunun basit bir cevabının olmayacağını belirtiyor. Melanson şu şekilde açıklıyor:

Bu duruma dahil olan genetik, besinsel ve hatta davranışsal faktörler mevcut. Bu faktörlerin her birinin oynadığı rolün boyutu kişiden kişiye değişiyor.

Öte yandan en önemli faktörler arasından vücut şekli ve metabolizma yer almıyor. Melanson, kilo almadan istedikleri her şeyi yedikleri görülen pek çok kişinin aslında insanların geri kalanından daha fazla yemediğini söylüyor.

Örneğin, her gün dondurma yiyen bir kişi kalori miktarını öğünlerinde azaltarak dengeleyebilir. Ya da pizza yiyen bir kişi eğer hızlı yemek yerine yavaş yavaş yiyorsa birkaç dilimde doyacaktır.

Pennington Biyomedikal Araştırma Merkezi’nde baş tıbbi yetkili olan Dr. Frank Greenway, “Eğer bu tip insanların kalorilerini ölçerseniz, düşündüğünüz kadar çok yemiyor olabilirler. Sadece kalori açısından yoğun besinler tüketiyor olabilirler, diğerlerinin fazla yememe konusunda sorun yaşayabileceği besinler” diye belirtti.