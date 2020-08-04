Neden bazı insanlar hiç kilo almaz?

Live Science'ın haberine göre Rhode Island Üniversitesi’nden Prof. Kathleen Melanson, bu tip bir sorunun basit bir cevabının olmayacağını belirtiyor. Melanson şu şekilde açıklıyor:
Bu duruma dahil olan genetik, besinsel ve hatta davranışsal faktörler mevcut. Bu faktörlerin her birinin oynadığı rolün boyutu kişiden kişiye değişiyor.
Öte yandan en önemli faktörler arasından vücut şekli ve metabolizma yer almıyor. Melanson, kilo almadan istedikleri her şeyi yedikleri görülen pek çok kişinin aslında insanların geri kalanından daha fazla yemediğini söylüyor.
Örneğin, her gün dondurma yiyen bir kişi kalori miktarını öğünlerinde azaltarak dengeleyebilir. Ya da pizza yiyen bir kişi eğer hızlı yemek yerine yavaş yavaş yiyorsa birkaç dilimde doyacaktır.
Pennington Biyomedikal Araştırma Merkezi’nde baş tıbbi yetkili olan Dr. Frank Greenway, “Eğer bu tip insanların kalorilerini ölçerseniz, düşündüğünüz kadar çok yemiyor olabilirler. Sadece kalori açısından yoğun besinler tüketiyor olabilirler, diğerlerinin fazla yememe konusunda sorun yaşayabileceği besinler” diye belirtti.
Fiziksel aktivitenin de fark yaratabileceği belirtiliyor ancak bu illa spor salonunda ter dökmeyi gerektirmiyor.
Melanson, “Bazı insanlar sporcu olmasalar da daha fazla hareket ederler” diyor. Melanson, gün içinde daha fazla hareket etmenin vücudun daha fazla kalori yakmasını sağladığını söylüyor.
Obezite üzerine çalışma yürüten Cambridge Üniversitesi’nde araştırmacı Dr. Ines Barroso, hareket etmeden bazı insanların doğuştan diğerlerinden daha fazla kalori yaktığı yönünde çok az kanıt olduğunu belirtiyor. Öte yandan Melanson fizyolojik farkların bazılarına tükettikleri kalorileri dengeleme imkanı sağlayabileceğini ifade ediyor. Vücuttaki iştahı düzenleyen sistem bazılarında daha hassas olabilir.
Bu sisteme dahil olan önemli hormonlardan biri leptin. Leptin ne kadar besin tüketmek istediğimizin düzenlenmesine yardımcı oluyor.
Genetik, bir kişinin kilo almasında ya da vermesinde önemli bir rol oynayabilir. PLOS Genetics’te 2019’da yayımlanan makalede araştırmacılar obeziteyle ilişkili DNA’nın 250’nin üzerinde farklı bölümünün olduğunu saptadı.
Bu çalışmada araştırmacılar düşük vücut kitle indeksine sahip bin 622 sağlıklı kişinin verilerini, ciddi obez bin 985 kişinin ve normal kilolardaki 10 bin 433 kişinin verileriyle kıyasladı.
Araştırmanın sonucunda bilim insanları ince kişilerin obeziteyle ilişkili daha az gene sahip olduğunu ortaya koydu. Fakat araştırmanın yazarlarından Dr. Barroso, genetiğin tek başına kiloyu belirlemediğinin altını çiziyor.
Kiloyu belirleyen faktörler hayli karmaşık. Kilonun sabit kalması ya da kilo almak önceden belirlenen durumlar değil. Ancak yine de kontrol altına alınabilirler. Melanson, kilo alma eğiliminin de yalnızca kontrol eksikliğinden kaynaklanmayabileceğini ifade ediyor.