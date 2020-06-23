Neden dermokozmetik ürünler kullanmalıyız?

Güne başlarken yarı açık gözlerle aynaya bakıp, sadece birkaç dakika içinde makyajla ne kadar değiştiğinize bazen siz bile şaşırmıyor musunuz?

Kadınların tutkusu makyajla da sınırlı kalmıyor elbette. Gece kremleri, gündüz kremleri, el, ayak, bacak vücudun her bölgesine ayrı bakım yapan kremler, tonikler, nemlendiriciler, yaşlanma geciktiriciler, güneş koruyucular derken resmen bunlardan oluşan bir dünya, hatta bir galaksi var. Kozmetik adı verilen bu büyülü galakside onlarca çeşit ürün ve bir o kadar da marka varken, güzelleşmek çok kolay gibi görünüyor. Oysa doğru seçimler yapılmadığında, geçici makyaj hileleri uğruna kalıcı olan cilt yapısına ağır hasarlar vermek de mümkün. Seçenekler çoğaldıkça hata yapma riski de artıyor. Aynı ürünün farklı ambalajlar altındaki fiyatları ve içerikleri o kadar değişiyor ki insan nasıl seçim yapacağını bilemiyor.

DERMOKOZMETİK ÜRÜNLER NEDEN TERCİH EDİLMELİ?

1. GÜVENİLİRDİR

Dermokozmetik ürünler geliştirilirken; eczacı, hekim, kimyager, biyolog, dermatolog gibi tüm bilimsel disiplinler sürece dahil edilir. Diğer yandan bu ürünler, kozmetik ürün mevzuatına da uymak durumundadır. Bu ürünlere ilaç gibi yaklaşmak doğru değil ancak herhangi başka bir kozmetik ürüne karşı güvenilirlikleri üst düzeydedir.