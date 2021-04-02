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"Neden düğüne basma kumaş götürdün?" dedi, eşinin ellerini bileklerinden kesti

02.04.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da, 20 yaşında eşinden gördüğü şiddette ellerini kaybeden 92 yaşındaki Ayşe Gökkaya, yakınlarının yardımıyla yaşama tutunuyor. Saruhanlı ilçesine bağlı Taşdibi Mahallesi'nde yaşayan Gökkaya'nın iki eli, "Neden düğüne basma kumaş götürdün?" diyen eşi tarafından bileğinden kesildi.

Manisa'da, 20 yaşında eşinden gördüğü şiddette ellerini kaybeden Ayşe Gökkaya (92), yakınlarının yardımıyla yaşama tutunuyor.

''NEDEN KUMAŞ GÖTÜRDÜN?'' DEDİ BİLEKLERİNDEN KESTİ

Saruhanlı ilçesine bağlı Taşdibi Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Gökkaya, henüz 20 yaşında ve evliliklerinin de sekizinci ayında eşinin şiddetine maruz kaldı. Ayşe Gökkaya'nın iki eli, "Neden düğüne basma kumaş götürdün?" diyen eşi tarafından bileğinden kesildi.

Olayın ardından eşi cezaevine gönderilen kendisi de hastanede uzun süre tedavi gören Ayşe Gökkaya, tedavisinin ardından köyüne döndü. Cezaevindeki eşinden boşanan ve bu acı hadise sonrası bir daha evlenmeyen Gökkaya, kimseye muhtaç olmadan yaşama tutundu.

Bu süreçte bileklerini elleri gibi kullanmayı öğrenen Gökkaya, 68 yıl boyunca dağlardan kekik ve ot toplayıp, semt pazarlarında satarak geçimini sağladı. İlerleyen yaşı nedeniyle son 4 yıldır dağlara ve pazarlara gidemeyen Gökkaya'ya artık yakınları bakıyor.

''YAPTIĞI ŞİDDETİ HİÇ UNUTAMADIM''

Ayşe Gökkaya, AA muhabirine, yaşadığı şiddeti hiç unutamadığını söyledi. Hiçbir suçu yokken iki elini kaybettiğini anlatan Gökkaya, "72 yıl boyunca kimseye muhtaç olmadan ellerim olmadan yaşadım. Bundan 4 yıl önceye kadar tek başıma dağa çıkardım. Eşeğe odun sarardım. Yapayalnız yaşardım. Son 4 yıldır yeğenim ve eşi bana bakıyor. Onlardan Allah razı olsun. Tek göz odada yaşardım. Şimdi yeğenlerimle birlikteyim. Hayatım böyle. Allah yazmış alnıma" diye konuştu.

Eşinin kendisine yaptıklarını unutamadığını anlatan Gökkaya, en çok da gençliğine üzüldüğünü vurguladı. Elleri olmamasına rağmen bütün ihtiyaçlarını karşılamayı başardığını belirten Gökkaya, "68 yıl boyunca dağlardan ot toplayıp sattım. Bu sayede geçimimi sağladım. 'Allah rızası için' deyip dilenmedim. Kimseye minnet etmedim." ifadelerini kullandı.
Ayşe Gökkaya’nın yeğeni Sıdıka Tıngır da teyzesine yaşı ilerlediği için 4 yıldır kendilerinin baktığını, bütün ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade etti.

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(AA)

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Manisa
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