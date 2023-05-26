Neden kapı koluna alüminyum folyo sarmalıyız? Faydasını duyanlar hemen deniyor

Alüminyum folyonun kullanım alanının mutfakla sınırlı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Neredeyse her evde bulunan alüminyum folyoyu kapı koluna sarmayı hiç denediniz mi? Alüminyum folyoyu vücuttaki ağrıyan bölgelere sardığında ağrıyı geçirdiği öğrenilmişti. Fakat kapı koluna sarılan alüminyum folyonun etkileri yeteri kadar bilinmiyor. İşte kapı koluna alüminyum folyo sarmanın faydaları ve sonuçları…

Yaz ayları yaklaşırken bunaltıcı sıcak havalardan nasıl korunacağınızı düşünüyorsanız bunun çözümü oldukça basit. Ana kapınızın ısı yalıtımıyla ilgili bir sorun yaşanıyorsa alüminyum folyo yardımınıza koşuyor. Bu malzeme mükemmel bir ısı iletkenidir, yani topuzunuzu sardıktan sonra evinizi yazın daha serin, kışın daha sıcak tutacaktır.

İkinci olarak, bu manipülasyon yetkisiz girişlerin önlenmesine yardımcı olabilir. Birisi kapıyı yasadışı bir şekilde veya sizin izniniz olmadan açmaya çalıştığında, folyolu kapı kolu, kapıyı açmalarını zorlaştıracaktır .



