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Neden kapı koluna alüminyum folyo sarmalıyız? Faydasını duyanlar hemen deniyor

26.05.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullandığımız birçok eşyanın farklı kullanım alanlarını duyduğumuzda oldukça şaşırıyoruz. Mutfakta en çok kullanılan malzemeler arasında yer alan alüminyum folyonun kapı koluna sarıldığında en büyük problemlerden birini çözdüğü öğrenildi. İşte kapı koluna alüminyum folyo sarmanın nedeni...

Neden kapı koluna alüminyum folyo sarmalıyız? Faydasını duyanlar hemen deniyor

Alüminyum folyonun kullanım alanının mutfakla sınırlı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Neredeyse her evde bulunan alüminyum folyoyu kapı koluna sarmayı hiç denediniz mi? Alüminyum folyoyu vücuttaki ağrıyan bölgelere sardığında ağrıyı geçirdiği öğrenilmişti. Fakat kapı koluna sarılan alüminyum folyonun etkileri yeteri kadar bilinmiyor. İşte kapı koluna alüminyum folyo sarmanın faydaları ve sonuçları…

Yeni Proje - 2023-05-26T101821.621

Yaz ayları yaklaşırken bunaltıcı sıcak havalardan nasıl korunacağınızı düşünüyorsanız bunun çözümü oldukça basit. Ana kapınızın ısı yalıtımıyla ilgili bir sorun yaşanıyorsa alüminyum folyo yardımınıza koşuyor. Bu malzeme mükemmel bir ısı iletkenidir, yani topuzunuzu sardıktan sonra evinizi yazın daha serin, kışın daha sıcak tutacaktır.

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İkinci olarak, bu manipülasyon yetkisiz girişlerin önlenmesine yardımcı olabilir. Birisi kapıyı yasadışı bir şekilde veya sizin izniniz olmadan açmaya çalıştığında, folyolu kapı kolu, kapıyı açmalarını zorlaştıracaktır .


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