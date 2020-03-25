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Neden meyve ve sebzeleri sabunlu suyla yıkamalısınız?

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2020 11:30 | Son Güncelleme

Bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman olan Doç Dr. Timothy Newsome, koronavirüs konusunda her bir yüzeyin tehlikeli olduğu söyledi. Tehlikeyi azaltmak için ne yapılması konusunda bilgi verdi.

Neden meyve ve sebzeleri sabunlu suyla yıkamalısınız?

Sydney Üniversitesi'nde doçent olan Timothy Newsome, bulaşıcı hastalıklar ve virüsler konusunda uzmanlaşmış bir isim. Koronavirüsle mücadele konusunda önlemlerin artırılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Newsome, marketten alınan ürünlerin de temizliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Her yüzeyin tehlikeli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Newsome, koronavirüs riskini azaltmak için paketli yiyeceklerin sabunlu suyla temizlenmesini, meyve ve sebzelerin de sabunlu suyla yıkanıp, doğru bir şekilde durulanması gerektiğini belirtti. Ancak meyve ve sebzeleri sabunlu suyla yıkamak yerine onları karbonatlı suda yaklaşık 2 saat kadar bekletebilirsiniz. Bu alternatif sağlığınız açısından çok daha güvenli olacaktır.

Doç. Dr. Newsome, "Marketten satın alınan ürünlere sizden önce birçok kişi dokunuyor ve bu da sağlığınız açısından bir risk yaratabilir" dedi. Yiyeceklerdeki virüslerden kurtulmanın bir diğer yolu da onları iyi bir şekilde pişirmek diyen Newsome, et ve et ürünlerinin az pişmiş bir şekilde yenmemesini de tavsiye etti.

Market alışverişinden sonra ellerin de sabunlu suyla en az 20 saniye ovarak yıkanması gerektiğinin altını çizdi.

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