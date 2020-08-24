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Neden saçınızı at kuyruğu yapıp uyumamalısınız?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uzun saçlı kadınlar özellikle yaz gecelerinde saçlarını toplamayı tercih ederler. Fakat serinlemek için topladığınız at kuyruğu saçınıza gerçekten zarar verebilir.

Neden saçınızı at kuyruğu yapıp uyumamalısınız?

Uzun saçı at kuyruğu şeklinde toplamak oldukça şık bir görünüm kazandırabilir. Güzel görünmek bir yana, bunaltıcı gecelerde de at kuyruğu şeklinde saçları toplamak kadınlar için kurtarıcıdır. Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin iddiasına göre ise saçı at kuyruğu yapıp uyumak saç tellerinin kırılmasına veya dökülmesine neden olabilir.

SAÇINIZIN GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR

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Saç dökülmesinin yanı sıra, özellikle saç saç çizginizde gözle görülür bir incelme meydana gelebilir. Bu durum saç tellerini kuru ve hasar görmüş bir görünüme kavuşturabilir. Alopesi adı verilen tıbbi bir duruma bile yol açabilir.

Alopesi, vücudun tamamından veya bir kısmından saç dökülmesi durumudur. Sürekli çekme, saç köklerine zarar verebileceğinden buna neden olabilir. Bu durum ise kelleşmeye neden olan önemli bir faktördür.

SAĞLIKLI SAÇLARA SAHİP OLMAK İÇİNE NE YAPABİLİRSİNİZ?

Uyurken saçınızı gevşek bir şekilde örmek en sağlıklı seçimdir. Bunun yanı sıra saçlarınızı kurutmadan yatağa girmeyin. Islak saç gece çok daha fazla hasar görüp hızlıca yıpranabilir.


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