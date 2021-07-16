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Neden sela okundu? Gece sela neden okunur? 15 Temmuz’da camilerden sala sesleri yükseldi!

16.07.2021 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün gecesinde camilerden salalar okundu. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. O gece canını ortaya koyan şehitlerimiz ve gazilerimizi anmak adına camilerden salalar okundu.

Neden sela okundu? Gece sela neden okunur? 15 Temmuz’da camilerden sala sesleri yükseldi!

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin milletle ve kahraman asker-polislerimizle birlikte bertaraf edilmesinin yıldönümü kutlandı. Gün boyu çeşitli etkinlikler yapılırken, anma törenleri düzenlendi. Öte yandan 15 Temmuz’da gece yarısı 81 ilde gece yarısı 90 bin camide salalar okundu.

NEDEN SELA OKUNDU?

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı hain darbe girişiminin gecesinde camilerden selalar okunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarının ardından halk sokağa dökülmüş, darbeye karşı direniş göstermişti. 15 Temmuz 2016 gecesinde yurdun tüm camilerinden selalar okunmuş ve bu olay da simge hâle gelmişti. Her 15 Temmuz gecesinde şehitlerimizi anmak ve o geceyi hatırlamak için camilerden selalar okunuyor.

Bu 15 Temmuz’da da Türkiye genelinde 81 ildeki 90 bin camide selalar okundu.

Neden sela okundu? Gece sela neden okunur? 15 Temmuz’da camilerden sala sesleri yükseldi!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen program kapsamında, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi esnasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13’ten itibaren Türkiye’deki tüm camilerden aynı anda tekrardan yükseldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

SELA NE ZAMAN OKUNUR?

Sala ya da Selâ, Cuma ezanından evvel, cuma günleri minareden okununan salavat-ı şerifelerdir. Öte yandan bir vefat duyurusu olarak her zaman vakit namazlarından evvel okunur. Perşembe gecelerinde yatsı ezanından önce, Cuma günleri öğle ezanından hemen hemen bir saat önce, bazı camilerde de Ramazan'da sabah ezanından evvel okunur.

SALA'NIN OKUNUŞU

Essalatü vessalamu aleyke ya Rasulallah
essalatü vessalamu aleyke ya Habiballah
essalatü vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin.
veselamün alel murselin
velhamdulillahi rabbil alemin.
Selam(esenlik,barış) ve dua senin üzerine olsun ey Allah'ın elçisi
Selam(esenlik,barış) ve dua senin üzerine olsun ey Allah'ın sevgilisi
Selam(esenlik,barış) ve dua senin üzerine olsun ey geçmişin ve geleceğin efendisi.
Selam olsun tüm elçilere(Peygamberlere)
Övgüler yalnızca alemlerin rabbi (yaratıcısı,öğreticisi,terbiyecisi) Allah'adır.


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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

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