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Nefes kesen operasyon! Adana'dan Ankara'ya silah satmaya gelenler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 07:18 | Son Güncelleme

Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütü, polisin yaptığı nefes kesen operasyonla yakaladı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek ele geçirdi.

Nefes kesen operasyon! Adana'dan Ankara'ya silah satmaya gelenler yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Adana’da bulunan bir suç örgütünün, Ankara’daki gruplara silah satmak için yola çıktığı bilgisini aldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri Gölbaşı ilçesinde yol uygulama noktasında drone ile yaptıkları çalışmada Adana’dan gelen 2 otomobili tespit etti. Ekipler otomobile yavaş yavaş yaklaşarak 6 kişiyi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri 2 araçta yaptıkları didik didik aramalarda valizlerin içine gizlenmiş şekilde 2 adet 9mm tabanca, 1 adet 7.65mm tabanca,12 adet 9mm dolu fişek, 4 adet 7.65mm dolu fişek olmak üzere toplam 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek ele geçirirken 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu kameralar yansıdı.

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(İHA)

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