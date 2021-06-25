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  4. Nefes kesen operasyon! Kurtarmak için 15 katlı binadan 2 kat sarkıtıldı

Nefes kesen operasyon! Kurtarmak için 15 katlı binadan 2 kat sarkıtıldı

25.06.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de 15 katlı binanın 13’üncü katındaki yağmur tahliye borusuna sıkışan papağan itfaiye erlerinin nefes kesen operasyonu ile kurtarıldı. Halatla belinden bağlanan itfaiye erlerinden biri 15 katlı binadan 2 kat sarkıtıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de Atakent Mahallesi’ndeki 15 katlı binanın 13’üncü katında oturanlar yağmur tahliye borusundan sürekli kuş sesi geldiğini görünce itfaiyeyi aradı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN OPERASYONU NEFES KESTİ

Gelen Küçükçekmece itfaiyesi ekipleri yağmur tahliye borusu içerisinde bir kuşun düşerek sıkıştığını belirledi. Bunun ardından nefes kesen kurtarma operasyonu başlatıldı. Halatla belinden bağlanan itfaiye erlerinden biri 15 katlı binadan 2 kat sarkıtıldı.

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Heyecanla izlenen ve cep telefonu ile görüntülenen kurtarma operasyonunda 13’üncü kattaki dirseği söken itfaiye eri, yağmur tahliye borusunu dirseğinden sökerken kuşu borudan alarak yanında getirdiği kafese bıraktı. Yerden metrelerce yükseklikte gerçekleştirilen bu operasyonun ardından itfaiye eri ve papağanı yukarı çekildi. Papağan Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne gerekli kontrolleri yapılması için teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece
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