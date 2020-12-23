Nefroloji ne demek? Hangi hastalar nefroloji bölümüne gider?

Nefroloji böbrek hastalıklarıyla ilgilenen bir bölümdür. Bu bölümde muayene olmadan önce hastalar uzman dahiliye hekimlerine muayene olur ve hekim gerekli gördüğü durumlarda nefroloji birimine hastaları yönlendirir. Bölüm hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.
Böbrek organı vücudun kan damarlarındaki akışı sağlayarak fazla suyun filtre edildiği yerdir. Hayati değer taşıyan böbreklerde yaşanan sorunlar tüm bir vücudu etkilediği için nefroloji bölümü oluşturulmuştur. Yalnızca böbreklerle ilgili sorunları konu alan bu bölüm sayesinde çeşitli böbrek hastalıklarının tanısı hızlı ve etkili bir şekilde konabilmektedir.
Böbreklerin düzenli ve sağlıklı çalışmasını engelleyen birçok faktör nefrolog tarafından yapılacak müdahale ile kolayca tespit edilebilir. Tüm tıp terimleri Latince olduğu için nefroloji kelimesinin asıl anlamı Latincede “böbrek sağlığı” olarak geçmektedir. Hayati bir organ olduğu için nefroloji bölümü çok uzun yıllar önce diğer polikliniklerden ayrılmış ve alanında uzman doktorlar yetiştirerek hastalara ayrıcalık sunmuştur.
Nefrolog tarafından muhakkak tedavi edilmesi gereken hasta gruplarının yaşadığı şu sorunlarda uzman hekime danışması zorunludur. Peki hangi durumlarda bu bölüme gidilmelidir?
Endokrin veya vücudun farklı bölümlerinde meydana gelen sistematik hastalıkları detaylı bir şekilde incelemek için kurulan nefroloji hangi hastalıklara bakar?
İç hastalıklarının bir yan dalı olan nefroloji bölümü için özel veya devlet hastanelerinden direkt sıra almak mümkündür. Böbreklerle ilgili bir sorun yaşayan kişiler ilk olarak iç hastalıklarına başvurabilir daha sonra ise uzman iç hastalıkları doktoru kendisini nefroloji bölümüne yönlendirebilir. Böbrek rahatsızlığı biliniyor ise birey direkt nefrolojiden sıra alabilir.
Özel hekimlerin oluşturduğu bir ekiple böbrek sorunlarına çözüm bulmak için geliştirilen nefroloji bölümü her hastanede mevcut değildir. Araştırma hastaneleri ve bazı özel hastanelerde hizmet sağlayan nefroloji bölümü konusunda uzman nefrologlar tarafından hastalıklara tedavi yöntemleri geliştirir.
Nefrolojik hastalıklar hakkında bilgi sahibi oldukduktan sonra merak edeceğiniz bir başka konu ise nefroloji muayenesi nasıl yapılır? sorusudur. Hastalar böbrekleriyle ilgili sorunlarını uzman hekime anlatır ve detaylı tetiklerle birlikte doktorundan teşhisini alır. Uzman doktor çok ciddi vakalar dışında böbrek sağlığı hakkında hastaya bilgilendirme yapar ve ilaç tedavisi uygulayabilir. Vakanın ciddiyet durumuna karşılık diyaliz makinesi veya organ nakli önerisinde bulunabilir. Tüm organ nakillerinde olduğu gibi böbrek naklinde de hastaya hızlı bir şekilde uyum sağlayan uygun böbrek bulmak gerekir. Zorlu bir süreç olsa da hastaya uygun böbrek bulunduktan sonra kolay bir operasyonla nakil gerçekleşir ve hasta yaşamına kısa süre içerisinde kaldığı yerden devam eder. Nakil sonrasında yine ilaç tedavisi sürdürülür.
Nefroloji bölümünü ziyaret eden hastalardan ilk istenen tahlilerden biri idrar analizidir. Bu test sayesinde 24 saat boyunca idrarda toplanan tüm etken maddeler nefrolojik bir sorunun olup olmadığının göstergesi olmaktadır. İdrar testi için kadınların adet döngüsüne denk gelmemek önemlidir. İdrardaki kan adet kanından ayrılmazsa sonuçlar yanıltıcı olabilir. Birçok nefrolojik bozukluk idrar testiyle teşhis edilebilmektedir.
Kan basıncı izlenmesi yine 24 saatlik süre zarfında gerçekleştirilir. Bu tetkik sırasında hastaya holter cihazı bağlanabilir ve hasta 24 saat boyunca bu cihazla yaşayarak günlük işlerine devam edebilir. Holter cihazı, hasta uyurken, dinlenirken, yürürken veya yemek yerken tüm tansiyon ölçümü işlemlerini son derece hassas bir şekilde kayıt altına alır. Bu tetkik sayesinde kan basıncındaki değişimler doğru bir şekilde gözlemlenebilir.
Nefroloji bölümüne giden bir kimseden istenen bir diğer tetkik ise görüntüleme analizleridir. Bu analizlerde VSUG adı verilen bir cihaz yardımıyla X ışınlarından faydalanarak hastaların tıbbi görüntülerinin alınması sağlanır. Bu görüntüleri almak için hastaya damar yoluyla boyar madde içeren bir ilaç verilir ve özel görüntüleme cihazı bu şekilde idrar yollarında oluşan hastalıkları kolayca tespit edebilir. Nefroloji bölümü bulunan tüm hastanelerde bu cihaza bulmak mümkündür.
Birçok kişinin duyduğu belkide tam olarak ne işe yaradığını bilmediği hemodiyaliz işlemi de nefroloji bölümünde uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen bir tetkik yöntemidir. Bu yöntem hastadan kan alınarak başlar. Daha sonra ise kandan bir takım bileşenler uzaklaştırılarak laboratuvar ortamında incelemeye sunulur. Kasık gibi toplardamarların yoğun olduğu vücut bölümlerinden alınacak kan örneği kateterler yardımıyla hızlıca gerçekleştirilebilir.
Bazı durumlarda hastanın böbrek yetmezliği sorunlarında stent ve balon anjiyoplasti tedavi yöntemleri uygulanır. Böbrek damarlarında belirlenen sorunlarında anjiyografi yöntemi kullanılır ve muayene sonucunda böbrek damarlarında meydana gelen kalınlaşma veya darlaşmalar kolayca tespit edilebilir. Yöntem özel son teknoloji cihazlarla gerçekleşerek en doğru sonucu ortaya koyar.
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