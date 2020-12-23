Nefroloji ne demek? Hangi hastalar nefroloji bölümüne gider?

Nefroloji böbrek hastalıklarıyla ilgilenen bir bölümdür. Bu bölümde muayene olmadan önce hastalar uzman dahiliye hekimlerine muayene olur ve hekim gerekli gördüğü durumlarda nefroloji birimine hastaları yönlendirir. Bölüm hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. Nefrolojinin Anlamı Nedir? Böbrek organı vücudun kan damarlarındaki akışı sağlayarak fazla suyun filtre edildiği yerdir. Hayati değer taşıyan böbreklerde yaşanan sorunlar tüm bir vücudu etkilediği için nefroloji bölümü oluşturulmuştur. Yalnızca böbreklerle ilgili sorunları konu alan bu bölüm sayesinde çeşitli böbrek hastalıklarının tanısı hızlı ve etkili bir şekilde konabilmektedir. Böbreklerin düzenli ve sağlıklı çalışmasını engelleyen birçok faktör nefrolog tarafından yapılacak müdahale ile kolayca tespit edilebilir. Tüm tıp terimleri Latince olduğu için nefroloji kelimesinin asıl anlamı Latincede “böbrek sağlığı” olarak geçmektedir. Hayati bir organ olduğu için nefroloji bölümü çok uzun yıllar önce diğer polikliniklerden ayrılmış ve alanında uzman doktorlar yetiştirerek hastalara ayrıcalık sunmuştur.

Hangi Durumlarda Nefroloji Bölümüne Gidilmeli? Nefrolog tarafından muhakkak tedavi edilmesi gereken hasta gruplarının yaşadığı şu sorunlarda uzman hekime danışması zorunludur. Peki hangi durumlarda bu bölüme gidilmelidir? Herhangi böbrek sorununu sık aralıklarla veya ilk kez yaşama durumunda,

Hipertansiyon, diyabet gibi sorunları bulunan kişilerin yaşadığı böbrek rahatsızlıklarında,

Böbreklerin iltihaplanmasında,

Kronik böbrek yetmezliği durumlarında,

Böbrekleri dolaylı yoldan etkileyecek hastalıkların varlığında,

Böbrek taşı veya kumu düşüren veya bu tehlikenin yaşanması durumunda mutlaka nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları bölümünden randevu alınmalı ve uzman hekim tarafından hastalık hakkında detaylı incelemeler yapılmalıdır. Nefroloji Bölümünün Hastalıkları Nelerdir? Endokrin veya vücudun farklı bölümlerinde meydana gelen sistematik hastalıkları detaylı bir şekilde incelemek için kurulan nefroloji hangi hastalıklara bakar? Böbrek kanseri

Üremi hastalığı

Böbrek taşı rahatsızlıkları

İdrar yolu enfeksiyonları

Nefrit ve pyelonefrit hastalıkları

Kronik böbrek yetmezliği hastalığı

Böbreklerdeki iltihaplanma sorunları

Kronik neftir

Albumin

Böbrek kaynaklı hipertansiyon rahatsızlıkları

Tüm bu rahatsızlıklar nefroloji hastalıkları arasında sayılabilir. Nefroloji Bölümüne Direkt Randevu Alınır Mı? İç hastalıklarının bir yan dalı olan nefroloji bölümü için özel veya devlet hastanelerinden direkt sıra almak mümkündür. Böbreklerle ilgili bir sorun yaşayan kişiler ilk olarak iç hastalıklarına başvurabilir daha sonra ise uzman iç hastalıkları doktoru kendisini nefroloji bölümüne yönlendirebilir. Böbrek rahatsızlığı biliniyor ise birey direkt nefrolojiden sıra alabilir. Özel hekimlerin oluşturduğu bir ekiple böbrek sorunlarına çözüm bulmak için geliştirilen nefroloji bölümü her hastanede mevcut değildir. Araştırma hastaneleri ve bazı özel hastanelerde hizmet sağlayan nefroloji bölümü konusunda uzman nefrologlar tarafından hastalıklara tedavi yöntemleri geliştirir.

Nefroloji Muayenesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nefrolojik hastalıklar hakkında bilgi sahibi oldukduktan sonra merak edeceğiniz bir başka konu ise nefroloji muayenesi nasıl yapılır? sorusudur. Hastalar böbrekleriyle ilgili sorunlarını uzman hekime anlatır ve detaylı tetiklerle birlikte doktorundan teşhisini alır. Uzman doktor çok ciddi vakalar dışında böbrek sağlığı hakkında hastaya bilgilendirme yapar ve ilaç tedavisi uygulayabilir. Vakanın ciddiyet durumuna karşılık diyaliz makinesi veya organ nakli önerisinde bulunabilir. Tüm organ nakillerinde olduğu gibi böbrek naklinde de hastaya hızlı bir şekilde uyum sağlayan uygun böbrek bulmak gerekir. Zorlu bir süreç olsa da hastaya uygun böbrek bulunduktan sonra kolay bir operasyonla nakil gerçekleşir ve hasta yaşamına kısa süre içerisinde kaldığı yerden devam eder. Nakil sonrasında yine ilaç tedavisi sürdürülür. Nefroloji bölümünü ziyaret eden hastalardan ilk istenen tahlilerden biri idrar analizidir. Bu test sayesinde 24 saat boyunca idrarda toplanan tüm etken maddeler nefrolojik bir sorunun olup olmadığının göstergesi olmaktadır. İdrar testi için kadınların adet döngüsüne denk gelmemek önemlidir. İdrardaki kan adet kanından ayrılmazsa sonuçlar yanıltıcı olabilir. Birçok nefrolojik bozukluk idrar testiyle teşhis edilebilmektedir.