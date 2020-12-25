HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nehirden çıktıktan sonra hipotermi geçirdiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti

Nehirden çıktıktan sonra hipotermi geçirdiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti

25.12.2020 23:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nehirden çıktıktan sonra hipotermi geçirdiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, balık tutmak için girdiği nehirden çıktıktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen kişi, hayatını kaybetti.

60 yaşındaki Ahmet Emili, arkadaşı Mehmet Alıcı ile balık tutmak için Çukurkışla Mahallesi sınırındaki Göksu Nehri'ne gitti.

Nehre girerek serpme ağla avlandıktan sonra karaya çıkan Emili'nin rahatsızlığını gören Alıcı, durumu ihbar etti.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE HİPOTERMİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk belirlemelere göre Emili'nin hipotermi (ani vücut ısı kaybı) nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince Alıcı'nın ifadesine başvuruldu.

Emili'nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
İki grup arasında kavga! İçki şişeleri ve yumruklarla birbirlerine girdilerİki grup arasında kavga! İçki şişeleri ve yumruklarla birbirlerine girdiler
Özel Güvenlik sınavı ne zaman?Özel Güvenlik sınavı ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

Bakan Koca 4 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

Bakan Koca 4 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı

İki grup arasında kavga! İçki şişeleri ve yumruklarla birbirlerine girdiler

İki grup arasında kavga! İçki şişeleri ve yumruklarla birbirlerine girdiler

Trafik cezaları e-posta hesaplarına gelecek

Trafik cezalarında e-posta dönemi

İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

İzmir’de polis memuruna döner bıçaklı saldırı

İzmir’de polis memuruna döner bıçaklı saldırı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.