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Nehre atladığı iddia edilen gencin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 08:41 | Son Güncelleme

ADANA'da dün motosikletiyle geldiği köprüden Seyhan Nehri'ne atladığı öne sürülen Fazıl Sayılır'ın (35) cesedi bulundu.

Nehre atladığı iddia edilen gencin cesedi bulundu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da dün motosikletiyle geldiği köprüden Seyhan Nehri'ne atladığı öne sürülen Fazıl Sayılır'ın (35) cesedi bulundu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun sudaki cansız bedenine son kez bakan Aysel Sayılır (61), yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.
Dün sabah saatlerinde Seyhan Nehri üzerinden geçen Gençlik Köprüsü'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, buradaki motosiklet ve kıyafetleri uzun süre kimsenin almadığını fark edince polise haber verdi. Gelen polisler, plaka sorgusunda motosikletin Fazıl Sayılır'a ait olduğunu tespit etti. Ailesine ulaşan ekipler, oğullarının 15 yaşından itibaren uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, intihar etmiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye, Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi.
Dün yapılan aramalardan sonuç alınamazken, anne Aysel Sayılır ise çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. Sayılır bu sırada, "'Annesi kurtuldu' deyin. 15 yaşından beri oğlumla mücadele ediyorum. Götürmediğim, tedavi ettirmediğin yer kalmadı. Bu illetten kurtaramadım. Bugün benim bayramım, çünkü oğlum bu illetten kurtuldu. En son 'baba motor al' dedi. Motor alırsak, uyuşturucuyu bırakacağını söyledi. Bu motor, onun sonu oldu. Oğlumun mezarının başına bu motoru getirip, koyacağım. Her gün 300 lira bulmaktan kurtuldum. Kolay kolay rüya görmem. Dün oğlumu yeşillikler içinde gördüm. Her yerde polis vardı. Sabah bu olay yaşandı. İçime doğmuş" diye ağıt yaktı.
YAKINLARI BULDU
Dün akşam, suyun kesilmesi için baraj kapakları kapatıldı. Fazıl Sayılır'ın yakınları bu sabah tekrar köprüye geldi. Yakınları, Sayılır'ın cesedini, atladığı yerden yaklaşık 50 metre uzakta gördü. Suyun çekilmesiyle açığa çıkan ceset, dalgıç polislerce bulunduğu yerden çıkartıldı.
Gözü yaşlı halde oğlunun cansız bedenine son kez bakan Aysel Sayılır, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Cesedin sudan çıkartılmasını bazı vatandaşlar meraklı gözlerle izledi, bazıları ise cep telefonlarıyla görüntü çekti.
Sayılır'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sayılır'ın suya atladığı sırada uyuşturucunun etkisinde olup olmadığı yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

FOTOĞRAFLI

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