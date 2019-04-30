Nejat Çarkacı yeni single albümünün gelirlerini eğitime katkı için bağışlıyor

Yorumculuğun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle de son yıllarda öne çıkan Nejat Çarkacı, yeni single albümü ’Azı Karar’ ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sanatçı, yeni albümden elde edeceği gelirin tamamını Türkiye de eğitime katkı sunan vakıf ve derneklere bağışlayacak.

90’lı yıllarda seslendirdiği şarkılarla tanınan Nejat Çarkacı uzun bir aranın ardından 2016 yılında yayımladığı ’Sevda Yorgunu’ isimli maxi single, 2017 yılında çıkan ’Varsın Ayrılık Olsun’ ve ’Akasya Kokulu Yarim 2017’ adlı single albümlerle beğeni toplamıştı. Son olarak 2018’in Şubat ayında DMC etiketi ile yayımlanan ’Sen Beni Boş Ver’ isimli çalışmasının ardından, yine söz ve müziği kendisine ait olan yeni single albüm ’Azı Karar’ ile yeniden müzikseverlerle buluşuyor.

Yazın ruhuna uygun hareketli ve güçlü alt yapısıyla ’Azı Karar’, aşkın hallerini eleştiren, sorgulayan, biraz da kinayesiyle yeniden yorumlayan sözlere sahip. ’Aşk mı bana, yoksa ben mi sana fazlayım’ ikilemi içinde kalan bir aşk madurunun hikayesini anlatan şarkının düzenlemelerini yeni neslin yetenekli aranjörlerinden Serkan Balkan yaptı. Birçok stüdyo ve müzisyenin katkı sağladığı çalışmanın vokal koçluğunu ve kayıtlarını Volkan Yırtıcı, mix ve mastering çalışmalarını ise Emre Kıral üstlendi. Şakının video klibiyse sanatçının daha önceki projelerinde birlikte çalıştığı başarılı klip yönetmeni Burak Sesli tarafından çekildi.