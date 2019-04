Nejat Çarkacı yeni single albümünün gelirlerini eğitime katkı için bağışlıyor

Dijital platformlardan elde edilen gelirinin tümü eğitme

Birçok dijital platformda dinleyicilerin beğenisine sunulan şarkının gelirlerinin tamamını Türkiye de eğitime katkı sunan vakıf ve derneklere bağışlayacağını açıklayan sanatçı, yeni albümüyle ilgili hislerini ise şöyle aktardı: "Her şeyin bir ölçüsü olmalı hayatta. İçinde yaşadığımız şu büyük rengarenk evrende, havada uçuşan her duygu taneciğinin ruhumuza dokunduğu anın bir anlamı olmalı. O anlam ki içinde başka nice anlamları besleyen bir yaşam pınarının yol göstereni olmalı. Aşk, mutluluk ve huzura giden o yolda her şey canı gönülden ve yetebildiğince olmalı. Hoyratça sevmektense, duyguların da bir mantığı olmamalı mı? Evet olmalı Her zaman siyah ya da beyaz değil, bazen griler de olmalı. Sizce de her şeyin azı karar çoğu zarar değil mi?"