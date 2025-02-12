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Nemli ve dolgun bir cilt için doğru ürünler seçin! İşte cilt sağlığı için en önemli unsur...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.02.2025 17:02
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Soğuk havanın ve düşük nem oranlarının cilt üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Nermin Bahat, kış aylarında cildin nem dengesini korumanın büyük önem taşıdığını söyledi. Kış mevsiminde sert hava koşullarının cildin üst tabakasını kurutarak doğal bariyerini zayıflattığını ifade eden Dr. Bahat, bunun sonucunda ciltte tahriş, kızarıklık ve hassasiyet gibi problemlerin ortaya çıkabileceğini belirterek "Cildi nemlendirmek için doğru ürünleri seçin" dedi.

Nemli ve dolgun bir cilt için doğru ürünler seçin! İşte cilt sağlığı için en önemli unsur...

Doğru nemlendirme yöntemleriyle bu etkilerin önüne geçilebileceğini dile getiren BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Nermin Bahat, özellikle hyaluronik asit, gliserin ve seramid içeren nemlendiricilerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Su bazlı hafif nemlendiriciler yerine daha yoğun ve besleyici içeriklere sahip ürünlerin kullanılması gerektiğini ifade eden Dr. Bahat, bu bileşenlerin ciltte nemin daha uzun süre tutulmasına yardımcı olduğunu ve kış aylarında cilt sağlığı açısından büyük fayda sağladığını vurguladı.

SICAK SU CİLDİ KURUTUYOR, ILIK SU TERCİH EDİLMELİ

duş banyo

Sıcak suyun ciltteki doğal yağları hızla yok ettiğini belirten Dr. Bahat, uzun süre sıcak suyla duş almanın cilt kuruluğunu artırdığını söyledi. Bunun yerine ılık su kullanmanın ve banyo süresini kısaltmanın cildi koruyacağını ifade etti. Ayrıca, duştan çıktıktan hemen sonra nemlendirici uygulanmasının cildin suyu daha iyi hapsetmesini sağladığını dile getirdi.

ELLER VE DUDAKLAR İÇİN EKSTRA KORUMA ŞART

çatlamış dudak

Özellikle dudak ve ellerin soğuk havaya karşı daha hassas olduğunu vurgulayan Dr. Bahat, bu bölgelerin düzenli olarak besleyici kremlerle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Çatlamış dudakların iyileşmesi için shea yağı, E vitamini ve balmumu içeren dudak balmlarının kullanılmasını önerdi. Eller içinse gün içinde sık sık nemlendirici uygulanması gerektiğini belirten Dr. Bahat, soğuk hava ile doğrudan teması azaltmak için eldiven kullanmanın da etkili bir koruma sağladığını ifade etti.

CİLT SAĞLIĞINDA EN ÖNEMLİ UNSUR: SU TÜKETİMİ

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Son olarak, sadece dıştan yapılan bakımların yeterli olmayacağını dile getiren Dr. Bahat, bol su içmenin, antioksidan açısından zengin besinler tüketmenin ve ortam nemini artırmak için hava nemlendiricileri kullanmanın cildin sağlıklı ve parlak kalmasını desteklediğini söyledi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı nemlendirici cilt dudak
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