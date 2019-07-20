Nemrut Kalderası UNESCO ağına dahil edilecek

Süphan ve Nemrut volkanik dağları, Türkiye'nin en yaşlı ve en genç kayaçlarını bir arada bulunduran ve bilimsel açıdan da büyük önem taşıyan jeopark alanı, sürecin ardından Bakanlık tarafından tescil edilmiş Türkiye'nin ilk jeoparkı olacak.

Bölgenin dünyada tanınan jeopark alanı olması için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Güngör'ün 6 yıldır yürüttüğü çalışma sonucunda hazırlanan rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu.

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te doğal güzelliğinin yanı sıra bilimsel öneme sahip Nemrut Kalderası'nı da kapsayan "Bitlis Nemrut-Süphan Potansiyel Jeopark Alanı"nın UNESCO'nun Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesi için çalışma başlatıldı.

- "Böyle geniş bir yelpaze hiçbir yerde yok"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri ile Nemrut Krater Gölü'ne gelen Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmayla hem Bitlis'teki hem de Karapınar'daki jeoprakların tescil aşamasına geçtiklerini söyledi.

Çalışma yapılan ve haritalanan yerleri tek tek kontrol ettiklerini belirten Güngör, şu bilgileri verdi:

"Arkeolojik ve kültürel varlıkları görerek tescil aşamasının ilkini bitireceğiz. Burası birkaç ayda ulusal jeopark adayı olarak tescil edilecek, ilk ulusal jeopark olacak. Nemrut-Süphan Jeoprak Alanı'nın, UNESCO'ya dahil edilerek uluslararası jeopark olması için çalışmalara başlanacak. Nemrut Kalderası ile Bitlis ve civarı arkeolojik, etnografik, jeolojik anlamda inanılmaz bir yer. 900 milyon yıllık kayaçlar ile 600 yıl önce oluşmuş volkanik kayaçlar aynı yerde. Böyle bir geniş yelpaze hiçbir yerde yok. Bu vadideki biyolojik çeşitliliği birçok yerde göremezsiniz. Dünyanın en iddialı jeoparklarından biri olacak, ulusal jeoparklar listesine girecek. Gelen yabancı turistlerin sayısı artacak."