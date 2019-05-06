"Nemrut'u herkes görmeli"

KEMAL KARAGÖZ - Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nı herkesin görmesi gerektiğini söyledi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na, karların eriyip turizm sezonunun açılmasıyla yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ve eşi Karen Blumenschein de "dünyada güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen ve Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellere ev sahipliği yapan Nemrut Dağı'na hayran kaldı. Cooter ve eşi Karen Blumenschein, Adıyaman ziyaretleri kapsamında merkezde Perre Antik Kenti, Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Karakuş Tümülüsü, Arsemia Antik Kenti, Cendere Köprüsü ve son olarak Nemrut Dağı'nı gezdi. Nemrut Dağı'na yaklaşık 800 metre yürüdükten sonra doğu ve batı terasındaki heykelleri inceleyerek güneşin batışını izleyen Cooter ve eşi, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Deniz taşları ve ahşabı sanatta buluşturuyor Sabancı Camii şifrelerle dolu! Meğer o detaylarda...

Cooter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada birçok yeri gezip, gördüklerini fakat Adıyaman'ın kendisini şaşırtan bir güzelliğe sahip olduğunu ifade etti. Adıyaman'da harika yerlerin olduğunu aktaran Cooter, "Adıyaman'da mükemmel tarihi eserler var. Bu tarihi eserler dünyada birçok yerde yok. Onun için Adıyaman, çok daha fazla önemi hak ediyor. Dolayısıyla Adıyaman'da gezilecek görülecek birçok yer var. Adıyaman'ın iyi yerlere gelmesi gerektiğini ve bunu hak ettiğini düşünüyorum." dedi. - "Herkes gelip, görmeli" Büyükelçi Chris Cooter, çok yakın zamanda Göbeklitepe'de de bulunduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: "Aslında bölgenin tamamı bir dünya harikası. İşte Göbeklitepe, 11 bin yıl önce medeniyetin başladığı yer olarak görülüyor. Göbeklitepe dünyada ve Türkiye'de çok bilinen bir yer değil umut ediyorum ki 2019'un Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmesinden sonra hem Türkiye'de hem de dünyada bilinen ve tanınan bir yer olur. Umarım insanlar Göbeklitepe ve Nemrut'un tarihi güzelliği ve zenginliğini görmeye ve paylaşmaya gelir. 2019 yılının gelecek yıllardan çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Adıyaman'da harika yerler, mükemmel misafirperverlik ve insanların barışçıl olduğunu gördüm. Nemrut'u herkesin gelip görmesi gerektiğine inanıyorum."