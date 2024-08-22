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  4. Nepal'de 9 ay sonra TikTok'a erişim yasağı kalktı!

Nepal'de 9 ay sonra TikTok'a erişim yasağı kalktı!

22.08.2024 23:04
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Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'a erişim, "ülkedeki sosyal yapıya zarar verdiği" gerekçesiyle Kasım 2023'te yasaklanmıştı. Karar gözden geçirildi. Nepal'de hükümet, "ülkedeki sosyal yapıya zarar verdiği" gerekçesiyle yasaklanan TikTok'u yeniden erişime açma kararı aldı.

Nepal'de 9 ay sonra TikTok'a erişim yasağı kalktı!

Nepal hükümeti, TikTok’un “ülkedeki sosyal yapıya zarar verdiği” gerekçesiyle yasaklanması kararı alındığını duyurmuştu. O kararla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prithvi Subba Gurung, Bakanlar Kurulu toplantısında TikTok'a yönelik yasağın ele alındığını ifade etti.

Toplantıda, TikTok'a erişim yasağının kaldırılmasına karar verildiğini bildiren Gurung, ayrıca Başbakan Khadga Prasad Oli'nin tüm sosyal medya platformlarına eşit muamele edilmesi için talimat verdiğini aktardı.

Hükümet, tüm sosyal medya platformlarından Nepal'de irtibat bürosu açmalarını, vergi ödemelerini ve ülkenin yasa ve yönetmeliklerine uymalarını da istedi.

Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'a erişim, platformun "ülkedeki sosyal yapıya zarar verdiği" gerekçesiyle Kasım 2023'te yasaklanmıştı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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tiktok Nepal
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