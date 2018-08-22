HABER

Nepal'de Kurban Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 06:46 | Son Güncelleme

Nepal'de Kurban Bayramı

İNARUWA (AA) - Güney Asya ülkesi Nepal'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı kılmak için camilere akın etti.

Ülkenin güney doğusunda Kosi eyaletinin İnaruwa kentinde yaşayan Müslüman halk sadece bayram namazını kıldıkları ve "Eidgah" adını verdikleri bahçede bir araya geldi.

İmam, hutbede Kurban Bayramı'nın önemine değinerek kardeşlik mesajı verdi. Namazının ardından bayramlaşma gerçekleştirildi.

Hindistan ile Çin arasında yer alan Güney Asya ülkesi Nepal'de 26 milyondan fazla kişi yaşıyor. Çoğunluğu Hinduizmi kabul eden Nepal halkının yaklaşık yüzde 5'ini Müslümanlar oluşturuyor. Genellikle ülkenin güney kesimlerinde yaşayan Müslüman halk, hayvancılık ve küçük işletmelerle geçimini sağlıyor.

PARTNERHerkes saçlarına hayrandı! Gerçek halini gören şoke oluyorHerkes saçlarına hayrandı! Gerçek halini gören şoke oluyor
Çanakkale'de ev yangını! 5 yaşındaki küçük Tuğba kurtarılamadıÇanakkale'de ev yangını! 5 yaşındaki küçük Tuğba kurtarılamadı
Giresun'da başından vurulan Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı şehit olduGiresun'da başından vurulan Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı şehit oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram biratnagar İslam kurban kurban bayramı müslümanlar nepal

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı dertte! Trump'ın eski avukatı Michael Cohen FBI'ya her şeyi itiraf etti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı dertte! Trump'ın eski avukatı Michael Cohen FBI'ya her şeyi itiraf etti!

Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı!

Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı!

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Şükran Ovalı Caner Erkin çiftinden bebekleriyle ilk poz

Şükran Ovalı Caner Erkin çiftinden bebekleriyle ilk poz

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Diğer Haberler
Abdulkadir Selvi: Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış!

Abdulkadir Selvi: Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış!

Sayısal Loto sonuçları! 22 Ağustos Sayısal Loto çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş)

Sayısal Loto sonuçları! 22 Ağustos Sayısal Loto çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş)

Canan Karatay açıkladı: Tehdit almadım ama...

Canan Karatay açıkladı: Tehdit almadım ama...

Murat Hazinedar hakkında olay yaratacak iddia!

Murat Hazinedar hakkında olay yaratacak iddia!

Günlük burç yorumları: 22 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 22 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Çanakkale'de ev yangını! 5 yaşındaki küçük Tuğba kurtarılamadı

Çanakkale'de ev yangını! 5 yaşındaki küçük Tuğba kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.