Nepal'de Kurban Bayramı

İNARUWA (AA) - Güney Asya ülkesi Nepal'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı kılmak için camilere akın etti.
Ülkenin güney doğusunda Kosi eyaletinin İnaruwa kentinde yaşayan Müslüman halk sadece bayram namazını kıldıkları ve "Eidgah" adını verdikleri bahçede bir araya geldi.
İmam, hutbede Kurban Bayramı'nın önemine değinerek kardeşlik mesajı verdi. Namazının ardından bayramlaşma gerçekleştirildi.
Hindistan ile Çin arasında yer alan Güney Asya ülkesi Nepal'de 26 milyondan fazla kişi yaşıyor. Çoğunluğu Hinduizmi kabul eden Nepal halkının yaklaşık yüzde 5'ini Müslümanlar oluşturuyor. Genellikle ülkenin güney kesimlerinde yaşayan Müslüman halk, hayvancılık ve küçük işletmelerle geçimini sağlıyor.
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