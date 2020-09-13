Nepal’deki toprak kaymasında ölü sayısı 9’a yükseldi, 22 kişi kayıp

Nepal’de meydana gelen toprak kaymasında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısının 9’a yükseldiği, kayıp 22 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Nepal’in Sindhupalchok bölgesinde şiddetli yağışlar sonrası 2 noktada meydana gelen toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Kayıp olan 22 kişiyi bölgeye sevk edilen ekiplerce arama çalışmaları sürüyor. Yerleşim bölgelerinde meydana gelen toprak kayması sonucu bölgedeki 19 evin yıkıldığı belirtildi. Felaket nedeniyle 222 ailenin evsiz kaldığı belirtildi.