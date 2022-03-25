"Nerede olduklarını bilmiyoruz" diyerek açıkladı! Zelenskiy: Kaçırıldılar

Rusya-Ukrayna savaşında en büyük zararı yine siviller görürken, Başkan Zelenskiy, 2 binden fazla çocuğun ülkelerinden kaçırıldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi Toplantısına video konferansla katılarak konuşma yaptı.

Ukrayna'nın hiçbir zaman savaş hayal etmediğini belirten Zelenskiy, bir aydır kendi topraklarında bombardıman altında olduklarını belirtti.

Zelenskiy, savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz." dedi.

İnsani yardım konvoylarının da ateş altında olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Tahliye koridorlarındaki çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar." diye konuştu. (AA)

