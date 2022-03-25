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"Nerede olduklarını bilmiyoruz" diyerek açıkladı! Zelenskiy: Kaçırıldılar

25.03.2022 06:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 1 aydır sürerken, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, acı verici bir bilgi verdi. Ülkelerinden 2 binden fazla çocuk kaçırıldığını açıklayan Zelenskiy, akıbetlerini ise bilmediklerini söyledi.

"Nerede olduklarını bilmiyoruz" diyerek açıkladı! Zelenskiy: Kaçırıldılar

Rusya-Ukrayna savaşında en büyük zararı yine siviller görürken, Başkan Zelenskiy, 2 binden fazla çocuğun ülkelerinden kaçırıldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi Toplantısına video konferansla katılarak konuşma yaptı.

Ukrayna'nın hiçbir zaman savaş hayal etmediğini belirten Zelenskiy, bir aydır kendi topraklarında bombardıman altında olduklarını belirtti.

Zelenskiy, savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz." dedi.

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İnsani yardım konvoylarının da ateş altında olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Tahliye koridorlarındaki çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar." diye konuştu. (AA)

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Ukrayna
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