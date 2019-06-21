HABER

Nerede oy kullanacağım? 23 Haziran için YSK sandık sorgulama nasıl yapılır?

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2019 22:54 | Son Güncelleme

İstanbul’da milyonlarca seçmen 23 Haziran’da İstanbul Belediye Başkanını seçmek için bir kez daha sandığa gidecekler. Peki iptal edilen seçime göre değişen bir şey var mı? Seçmenler nerde oy kullanacağım sorusuna nereden resmi cevap alabilirler? İşte 23 Haziran İstanbul seçimleri için YSK seçmen sorgulama sayfası...

Nerede oy kullanacağım? 23 Haziran için YSK sandık sorgulama nasıl yapılır?

Bu sefer tüm Türkiye değil sadece İstanbullular sandık başına gidiyor. İstanbul’da 10 milyonu aşkın seçmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için bir daha oy kullanacaklar. Peki 23 Haziran İstanbul seçiminde nerede oy kullanılacak? 31 Mart’a göre değişiklik var mı, nerede oy kullanacağım diye merak ediyorsanız işte seçimle ilgili detaylar ve YSK’nın resmi seçmen sorgulama sayfası...

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçim tekrarının esaslarına göre seçmenler 31 Mart seçimlerinde nerede oy kullandılarsa 23 Haziran İstanbul seçiminde de aynı sandıkta oy kullanacaklar. Sandığınızı kontrol etmek isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz YSK seçmen sorgulama aracından faydalanabilirsiniz.

YSK seçmen sorgulama aracı için tıklayınız

SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yukarıdaki bağlantı ile açılan sayfada Kimlik tipinizi seçin ve nüfusa kayıtlı olduğunu ili, T.C. kimlik numaranızı, kimliğinize göre sıra no veya seri no alanını doldurduktan sonra gri alandaki kodu altındaki alana girip sorgulama yapabilirsiniz.

NASIL OY KULLANILACAK?

31 Mart yerel seçimlerinin aksine bu sefer sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim yapılacak. Vatandaşlar muhtarlık ve belediye meclisi için oy kullanmayacaklar yani zarfa sadece tek bir oy pusulası atılacak.

31 HAZİRAN – 23 HAZİRAN KAŞILAŞTIRMALI SEÇİM SONUÇLARI MYNET’TE

23 Haziran akşamı Sadece İstanbulluların değil Türkiye’nin gözü İstanbul seçim sonuçlarında olacak. Seçim sonuçları kadar söz konusu sonuçları 31 Mart ile olan farkını da merak ediliyor. Mynet’in detaylı ama pratik seçim sayfası ile 23 Nisan İstanbul seçim sonuçlarını, adayların ilçe ilçe ne kadar oy aldıklarını ve gene ilçe bazında 31 Mart seçimleri ile olan karşılaştırmalarını öğrenebileceksiniz.

İstanbul seçim sonuçları haritası için tıklayınız

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
31 Mart – 23 Haziran karşılaştırmalı İstanbul seçim sonuçları Mynet’te 31 Mart – 23 Haziran karşılaştırmalı İstanbul seçim sonuçları Mynet’te
Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran seçimi mesajıAli İhsan Yavuz'dan 23 Haziran seçimi mesajı
Anahtar Kelimeler:
nerede oy kullanacağım? 23 haziran YSK sandık sorgulama

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmiş

Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmiş

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Ozan Kabak'ın yeni takımını duyurdular!

Ozan Kabak'ın yeni takımını duyurdular!

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Diğer Haberler
31 Mart – 23 Haziran karşılaştırmalı İstanbul seçim sonuçları Mynet’te

31 Mart – 23 Haziran karşılaştırmalı İstanbul seçim sonuçları Mynet’te

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran seçimi mesajı

Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran seçimi mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Binali Yıldırım: Adam şaşkın şaşkın bakıyor

Binali Yıldırım: Adam şaşkın şaşkın bakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.