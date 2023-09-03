HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Neredeyse kimse bilmiyor! İbrahim Saraçoğlu öyle bir ot önerdi ki çayını içen tüm hastalıklardan korunuyor

Neredeyse kimse bilmiyor! İbrahim Saraçoğlu öyle bir ot önerdi ki çayını içen tüm hastalıklardan korunuyor

03.09.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitkilerin sağlık üzerindeki etkileri yadsınamaz bir gerçek. Yaptığı açıklamalar ile sık sık gündem olan İbrahim Saraçoğlu hastalıklardan koruyucu özelliği olan bitkiyi duyurdu. Uzman ismin açıklamasına göre bu bitki cilde ve bağışıklık sistemine bire bir fayda sağlıyor.

Neredeyse kimse bilmiyor! İbrahim Saraçoğlu öyle bir ot önerdi ki çayını içen tüm hastalıklardan korunuyor

Sağlıklı beslenme düzeni hastalıklara karşı vücudu korur. Bu kapsamda birçok bitki ve gıda sayısız fayda sağlamaktadır. Prof. Dr. Saraçoğlu cildi güzelleştiren ve birçok hastalığa karşı kalkan görevi üstlenen doğal ilacı açıkladı.

po

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU AÇIKLADI: "KİLO KİLO SATILIYOR!"

Isırgan otunun akciğer kanserine karşı koruma sağladığını söyleyen uzman isim; bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti.

yop4

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİP HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR

Saraçoğlu, ısırgan otunun aktarlarda kilo kilo satıldığını vurguladı.

Günde en az 2 defa bu otun çayını içenler bilhassa kış aylarında hastalıklara yakalanmıyor.

101

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI

  • Isırgan otu, idrar yolu enfeksiyonunu yok etmek için kullanılabilir,

  • Sindirim dostu olmasıyla bilinen ısırgan otu midede oluşan şişliklere ve gaz sorunlarını giderir,

  • Isırgan otu, bazı alerjik reaksiyonların tedavisi için doktorlar tarafından tavsiye edilir.

  • Metabolizmayı hızlandırır,

  • Kilo vermeyi kolaylaştırır,

  • C vitamini yönünden zengindir.

  • İçeriğindeki iyot sayesinde tiroid değerlerini ideal noktaya getirir.

  • Kalp ve damar sağlığı için tercih edilmektedir.

  • Mide kanamalarında etkisi görülmüştür.

  • Ergenlik dönemlerinin baş belası akneler için harika bir tercihtir. Isırgan çayını cilde tonik şeklinde uygulayanlar kısa süre içinde olumlu etkisini görebilirler.

  • Vücudunuz ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve magnezyum değerlerini dengeler. Stresli dönemlerde sakinleştirici bir etkiye sahiptir.

  • Bol miktarda demir içerdiği için, demir eksikliği tedavisinde etkili bir rol üstlenir.

  • Ağız bakımı için de bitkisel bir çözümdür. Diş çürüklerinden kaynaklanan ağız kokularını giderici özelliğe sahiptir.

  • Doğal aspirindir. Kas ve eklem, hatta baş ağrılarına kadar etkilidir.

  • Isırgan otu çayı saça faydaları ile de bilinir. Saçların sağlıklı uzamasını sağlar ve parlaklık verir. Düzenli olarak tüketimesi halinde saç dökülmesi sorunlarını da ortadan kaldırabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tesadüfün böylesi! Oltasına öyle bir şey takıldı ki... Şaşkına çevirdiTesadüfün böylesi! Oltasına öyle bir şey takıldı ki... Şaşkına çevirdi
Konya’da düğün yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar varKonya’da düğün yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçim kararı belli oldu!Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçim kararı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
ısırgan otu kanser ibrahim saraçoğlu ısırgan otu faydaları ısırgan otunun faydaları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.