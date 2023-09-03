Neredeyse kimse bilmiyor! İbrahim Saraçoğlu öyle bir ot önerdi ki çayını içen tüm hastalıklardan korunuyor

Sağlıklı beslenme düzeni hastalıklara karşı vücudu korur. Bu kapsamda birçok bitki ve gıda sayısız fayda sağlamaktadır. Prof. Dr. Saraçoğlu cildi güzelleştiren ve birçok hastalığa karşı kalkan görevi üstlenen doğal ilacı açıkladı.

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU AÇIKLADI: "KİLO KİLO SATILIYOR!"

Isırgan otunun akciğer kanserine karşı koruma sağladığını söyleyen uzman isim; bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİP HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR

Saraçoğlu, ısırgan otunun aktarlarda kilo kilo satıldığını vurguladı.

Günde en az 2 defa bu otun çayını içenler bilhassa kış aylarında hastalıklara yakalanmıyor.

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI

Isırgan otu, idrar yolu enfeksiyonunu yok etmek için kullanılabilir,

Sindirim dostu olmasıyla bilinen ısırgan otu midede oluşan şişliklere ve gaz sorunlarını giderir,

Isırgan otu, bazı alerjik reaksiyonların tedavisi için doktorlar tarafından tavsiye edilir.

Metabolizmayı hızlandırır,

Kilo vermeyi kolaylaştırır,

C vitamini yönünden zengindir.

İçeriğindeki iyot sayesinde tiroid değerlerini ideal noktaya getirir.

Kalp ve damar sağlığı için tercih edilmektedir.

Mide kanamalarında etkisi görülmüştür.

Ergenlik dönemlerinin baş belası akneler için harika bir tercihtir. Isırgan çayını cilde tonik şeklinde uygulayanlar kısa süre içinde olumlu etkisini görebilirler.

Vücudunuz ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve magnezyum değerlerini dengeler. Stresli dönemlerde sakinleştirici bir etkiye sahiptir.

Bol miktarda demir içerdiği için, demir eksikliği tedavisinde etkili bir rol üstlenir.

Ağız bakımı için de bitkisel bir çözümdür. Diş çürüklerinden kaynaklanan ağız kokularını giderici özelliğe sahiptir.

Doğal aspirindir. Kas ve eklem, hatta baş ağrılarına kadar etkilidir.

Isırgan otu çayı saça faydaları ile de bilinir. Saçların sağlıklı uzamasını sağlar ve parlaklık verir. Düzenli olarak tüketimesi halinde saç dökülmesi sorunlarını da ortadan kaldırabilir.



