Nereye giderseniz gidin bavula mutlaka koymanız gereken şeyler

1. Bir seyahate çıkarken mutlaka koyulması gerekenlerin başında elbette kimlik, pasaport gibi belgeler geliyor.

2. Gezi ya da iş seyahati fark etmez, buharlı düzleştirici her zaman yanınızda olmalı!

Yurt dışına çıkılıyorsa elbette pasaport olmadan olmaz. Ama yurt içinde bir seyahat olacaksa bile mutlaka kimlik ve önemli diğer belgelerin çantanızda olmasına dikkat etmeniz gerek!



Kıyafetleri bavula ne kadar düzenli de koysak çıkardığımızda buruş buruş oluyorlar. Bu bir iş seyahatiyse buharlı düzleştirici zaten olmazsa olmaz. Ama diğer seyahatlerinizde de buruşuk elbiselerle dolaşmamak için Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi bavulunuzda yer almalı! Dikey ve yatay şekilde kullanılabilen düzleştiricinin haznesini çıkarıp su koymak çok kolay.

3. Düzenli ilaç kullanıyorsanız bunları da çantanıza atmalısınız.



Düzenli ilaçlarınız varsa bunları çantanıza koymanız gerek zaten. Ama bunların dışında ağrı kesici, alerji ve mide bulantısı için ilaçları yanınıza alabilirsiniz. Ayrıca küçük bir çantaya yara bandı, kas gevşetici gibi birkaç ilk yardım maddesi de koymanız çok iyi olacaktır.

4. Seyahat demek bol bol fotoğraf çekmek demek!



Telefonumuz zaten hep yanımızda artık. Onunla beraber şarj aleti de öyle. Bu ikisini seyahate çıkmasak bile yanımıza alıyoruz. Ama seyahate çıkarken yanınıza powerbank almanız gerekiyor. Uzun gezilerde şarj aleti için yer bulamayabilirsiniz. Böyle anlarda powerbank kurtarıcı olacaktır.

5. Tabii ki her şarta uygun kıyafetler...



Bunu söylemenize ne gerek var diyebilirsiniz ama her şarta uygun kıyafetler derken sıcak bir yere gidiyorsanız bile yanınıza bir hırka ve bir yağmurluk almakta fayda var. Soğuk olduğunda ya da yağmur yağdığında giyebileceğiniz bu kıyafetler mutlaka bavulunuzda yer almalı.

6. Küçük bir çanta, seyahatte çok işinize yarayabilir.



Küçük çanta ne alaka diye düşünebilirsiniz ama her yere bavulla gitmek bir seyahatte oldukça zor. O yüzden yanınıza küçük bir sırt çantası ya da bez çanta alarak bavulu almadan daha rahat gezebilirsiniz.

7. Gezerken bile bakımdan vazgeçilmez!



Seyahate çıktık diye bakımımızı aksatacak değiliz. Bunun için yanınıza küçük bir kişisel bakım çantası alabilirsiniz. Bu çantaya da diş fırçasından sürekli kullandığınız nemlendiriciye kadar her şeyi koyabilirsiniz. Böylece seyahat ederken bile bakımlarınız aksamaz.

8. Çantaya terlik de koyun deriz!



Rahat bir terliğe ne zaman ihtiyaç duyacağınız belli olmaz. O yüzden seyahate giderken bir terlik koymak iyi bir fikir olabilir. Yine rahat bir ayakkabı da koyabilirsiniz. Böylece yürüyüş yapmak için bu ayakkabıları kullanabilirsiniz.

9. Güneş gözlüğüne de ne zaman ihtiyacınız olacağını bilemezsiniz.



Gittiğiniz yerde o hafta hava yağışlı olacak olabilir. Ama yine de siz güneş gözlüğünüzü almayı ihmal etmeyin. Bir anda güneş açarsa gözlüksüz kalabilir ve pişman olabilirsiniz!

10. Bavula küçük atıştırmalıklar atmak iyi olabilir.



Gideceğiniz yerde yemek yiyeceksiniz ama yolculuk boyunca atıştırmalıklara ihtiyacınız olabilir. Protein barı, kuru yemiş ya da küçük atıştırmalıklar çok acıktığınız anlarda kurtarıcı olacaktır.

11. Kitap ve kulaklık olmadan bir yolculuk olmaz.



Uzun bir yolculuk yapacaksanız yolda canınız sıkılabilir. O yüzden yanınıza kitap alabilirsiniz. Hatta e-kitap okuyucunuz varsa onu da mutlaka çantaya koyun bizce. Bunun yanında kulaklıklar zaten olmazsa olmaz!