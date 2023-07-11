Neşeli Günler'in minik Tuncay'ı Necati Aslan'ın son hali şoke etti! Görenler tanıyamıyor

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterine hayat veren Necati Aslan, son haliyle herkesi şaşırttı.

Yeşilçam'ın sevilen filminde, Münir Özkul'a 'siz benim babamsınız' diyerek yürekleri sızlatan Necati Aslan, daha sonra oyunculuğu bıraktı ancak sinemadan hiç kopmadı. Aslan kariyerine yönetmen olarak devam etti.

Ünlü oyuncu, son olarak Sermiyan Midyat'ın başrolünde yer aldığı "Zalo" filminin hem senaryosunu kaleme aldı hem de yönetmen koltuğunda oturdu.

1966 yılında Malatya'da doğan Aslan, birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde yönetmenlik yaptı.

Yönetmenliğin yanı sıra; senarist ve yapımcılık da yapan Aslan, film müzikleri de yapıyor.

Necati Aslan, Yeşilçam'da 'Mirasyediler', 'Hababam sınıfı uyanıyor', 'Dokunmayın Şabanıma', 'Deli Kadir' gibi birçok büyük projede yer almıştı.



