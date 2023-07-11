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Neşeli Günler'in minik Tuncay'ı Necati Aslan'ın son hali şoke etti! Görenler tanıyamıyor

11.07.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından biri olan Neşeli Günler'de Tuncay karakterine hayat vermiş olan Necati Aslan, daha sonra oyunculuğu bırakıp yönetmen olarak sektörde adından söz ettirdi. Evin küçük oğlu Tuncay olarak hafızalarımıza kazınan Necati Aslan'ın son halini görenler çok şaşırdı. Ünlü ismi görenler adeta tanımakta güçlük çekti.

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterine hayat veren Necati Aslan, son haliyle herkesi şaşırttı.

Neşeli Günler' 3

Yeşilçam'ın sevilen filminde, Münir Özkul'a 'siz benim babamsınız' diyerek yürekleri sızlatan Necati Aslan, daha sonra oyunculuğu bıraktı ancak sinemadan hiç kopmadı. Aslan kariyerine yönetmen olarak devam etti.

Neşeli Günler'2

Ünlü oyuncu, son olarak Sermiyan Midyat'ın başrolünde yer aldığı "Zalo" filminin hem senaryosunu kaleme aldı hem de yönetmen koltuğunda oturdu.

Neşeli Günler' 4

1966 yılında Malatya'da doğan Aslan, birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde yönetmenlik yaptı.

son hali 1

Yönetmenliğin yanı sıra; senarist ve yapımcılık da yapan Aslan, film müzikleri de yapıyor.

son hali 2

Necati Aslan, Yeşilçam'da 'Mirasyediler', 'Hababam sınıfı uyanıyor', 'Dokunmayın Şabanıma', 'Deli Kadir' gibi birçok büyük projede yer almıştı.

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