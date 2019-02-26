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Nesibe Aydın fırsat eşitliği sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

Nesibe Aydın Okulları, düzenlediği Bursluluk ve Okula Giriş Sınavlarında, maddi imkanı dar ancak başarılı öğrencilere burs imkanları sundu.2019-2020 eğitim öğretim yılında Özel Öğretim Kursları ve Temel Liselerin kapatılacağı kararının ardından, uzun yıllardır uyguladığı dershanesiz eğitim modeli ile dikkatleri üzerine çeken Nesibe Aydın Okullarının Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli ve Mersin’de lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği, Bursluluk ve Okula Giriş Sınavlarına rekor katılım sağlandı.

Nesibe Aydın fırsat eşitliği sağlıyor

Nesibe Aydın Okulları, düzenlediği Bursluluk ve Okula Giriş Sınavlarında, maddi imkanı dar ancak başarılı öğrencilere burs imkanları sundu.
2019-2020 eğitim öğretim yılında Özel Öğretim Kursları ve Temel Liselerin kapatılacağı kararının ardından, uzun yıllardır uyguladığı dershanesiz eğitim modeli ile dikkatleri üzerine çeken Nesibe Aydın Okullarının Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli ve Mersin’de lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği, Bursluluk ve Okula Giriş Sınavlarına rekor katılım sağlandı. Nesibe Aydın Okulları, düzenlediği Bursluluk ve Okula Giriş Sınavlarında, maddi imkanı dar ancak başarılı öğrencilere burs imkanları sundu. Geçtiğimiz yıllara kıyasla, burs miktarlarını yüzde 40 oranında artıran kurum, dar gelirli ailelerin çocukları için ciddi bir fırsat eşitliği oluşturdu.

’’2019-2020 öğretim yılı için belirlenen toplam 680 lise kontenjanı için 18 bin 605 aday öğrenci sınava girdi’’
Bu sene Diyarbakır ve Gaziantep’te açılacak iki kampüsünün burs imkanlarını, çok daha geniş tutan Nesibe Aydın Okulları, doğudaki eğitim seferberliğine üst düzeyde katkı vermeyi hedefliyor. Türkiye genelinde 7 il ve 11 kampüste verdiği nitelikli eğitim ile öğrencilerinin Türkiye ve dünyadaki en prestijli üniversitelere yerleşmesini sağlayan kurumun, 2019-2020 öğretim yılı için belirlediği toplam 680 lise kontenjanı için 18 bin 605 aday öğrenci sınava girdi. 24 Şubat Pazar günü, Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli ve Mersin Nesibe Aydın Okullarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sınav, yoğun başvuru sebebiyle, sıkı güvenlik tedbirleri altında ve gün içerisinde 4 ayrı seansta, farklı soru kitapçıkları kullanılarak gerçekleştirildi. Her seans, aynen Türkiye genelinde yapılan ÖSYM sınavlarının ciddiyetinde, büyük bir titizlik içerisinde tamamlandı.
Veli ve öğrenciler, güvenlik kontrolünden geçmek için, okulların önünde uzun kuyruklar oluştururken, okullara giden cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı ve kampüslerin etrafında, sivil ve resmi emniyet görevlileri, güvenliğin sağlanabilmesi için yoğun mesai harcadılar. Öğrenci ve velilerin, kayıt hakkı ve burs hakkı kazanıp kazanamayacaklarını heyecanla bekledikleri sınav sonuçlarının, rekor başvuru sayısına rağmen 5 gün içinde açıklanacağı belirtildi.

Nesibe Aydın fırsat eşitliği sağlıyor

Nesibe Aydın fırsat eşitliği sağlıyor

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