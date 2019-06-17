Nesilden nesile aktarılsın diye anne sütü ve bebek saçından takı tasarlıyor

Eşinin mesleği dolayısıyla 6 yıldır Kocaeli'de ikamet eden Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki oğlunun doğumunun ardından mesleğine ara vermek durumunda kaldığını, evde kaldığı süre içinde el sanatlarına yöneldiğini ifade etti.

"Doğum mucizesi"ni katılaştırılmış anne sütü ve bebeğinin saç tellerinden tasarladığı kolyeye işlediğini dile getiren Özcan, "Annem, annelik duygusu için 'Anne olmadan anlayamazsın.' derdi. Ben de anne olduktan sonra anladım, çok farklı bir duygu. Oğlum Poyraz'ı yanımdaki beşiğe koydular, şöyle dedim; bedeninizdeki bir parçayı kopartıp yanınızdaki beşiğe koyuyorlar. Ben de o parçadan ölümsüz hatıralar yaratmaya başladım." diye konuştu.

Anne sütünden kolye fikrinin yeni bir şey olmadığına değinen Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesleğim öğretmenlik, bu işle ilgili bir eğitimim yok. Kaldı ki bu işle ilgili eğitim veren kurum, kuruluş da yok. Aslında tamamen hayal ürünü. Anne sütünün mucizesi zaten bilinen bir şey. Çocuk doğumunun ardından anneler, çocuğunun geleceği ve kendisiyle ilgili derin düşüncelere dalar. Ben de anne sütünü düşünürken bu mucizenin ölümsüzleşmesi gerekir dedim. İnternette yaptığım araştırmalarda gördüm ki bu fikir benden önce başkalarına da uğramış. Türkiye'de çok sayıda olmamakla birlikte bu işi yapanlar var. Özellikle yurt dışında sıklıkla anne sütü ve bebeklerin ilk saçından kolyeler yapıldığını gördüm."