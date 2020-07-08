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Nesli koruma altında! Ağaç yediuyuru Bilecik'te görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2020 14:46 | Son Güncelleme

Bilecik Pazar'da nesli koruma altında olan ağaç yediuyuru, girdiği binadaki ev sahipleri tarafından yakalandı. Fare ile sincap arasında bir görünüme sahip olan ve çok hızlı hareket ettiği bilinen ağaç yediuyuru, kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Nesli koruma altında! Ağaç yediuyuru Bilecik'te görüntülendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyündeki bir binada, fare ile sincap arasında bir görünüme sahip olan ve çok hızlı hareket eden bir hayvan yakalandı. Ev sahipleri, Bilecik Belediyesi’nin yanı sıra Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne haber verdi. İhbar üzerine eve giden ekipler, yakalanan hayvanın Türkiye’de nesli koruma altına olan ağaç yediuyuru olduğunu tespit etti. Küçük bir kafese konulan ağaç yediuyuru, Bilecik Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce geçirildiği kontrolün ardından doğal ortamına bırakıldı.

'İNSANA ZARAR VERMEZ'

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, nesli tükenme tehlikesi bulunan ve koruma altındaki ağaç yediuyurunun doğal ortamına bırakıldığını açıkladı. Müdürlük yaptığı açıklamada, “Yapılan incelemede yakalanan hayvanın ülkemizde Karadeniz, Marmara, bölgemizde de bulunan ve nesli tükenmekte olan ağaç yediuyuru olduğu tespit edildi. İnsanlara herhangi bir zararı olmayan bu türün görüntüsü fare ile sincap arasında. Çok hızlı hareket edebilen, geceleri beslenen, gündüzleri çok gözükmeyen, genelde istirahat halinde uyur vaziyette olan bir hayvan” denildi.

Kaynak: DHA


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