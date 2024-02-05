Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tunceli'de görüntülendi! 'Sonunda denk geldim'

Tunceli’de, nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Munzur Vadisi Milli Parkında doğa fotoğrafçısı Ömer Tanış tarafından kayıt altına alındı. Kendisini görüntüleyen Tanış’a adeta poz veren vaşak, daha sonra kayalık alandan ormana doğru giderek gözden kayboldu.

Yaklaşık 6 yıldır Tunceli’de yaşadığını söyleyen Ömer Tanış, ''Uzun zamandır doğa fotoğrafları çekiyorum. Daha önce semender, dağ keçisi, ayı, su samuru çekmiştim. En çok çekmek istediğim canlı vaşaktı. Sonunda denk geldim. Karşı kayalıklarda bulunan keçileri izliyordu avlamak için. Birkaç kare fotoğrafını çektikten sonra gözden kayboldu” dedi.

(İHA)





