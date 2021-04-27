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Nesli tükense de umurlarında değil! Zimbabve'de 500 fil bakın ne için öldürülecek

27.04.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika ülkesi Zimbabve, koronavirüs salgını nedeniyle kaybedilen turist açığını 'vahşice' bir yola başvurarak kapatmayı umuyor. Ülke daha fazla turist çekebilmek için 500 filin avlanmasına onay verdi.

Nesli tükense de umurlarında değil! Zimbabve'de 500 fil bakın ne için öldürülecek

Zimbabve, turizmi canlandırmak için 500 filin öldürülmesine izin verecek. Zimbabve Parklar ve Yaban Hayatı Yönetim sözcüsü Tinashe Farawo, CNN'e verdiği demeçte, planın ülkeye biraz para getireceğini umduğunu söyleyerek şöyle konuştu: ''Öldürdüğümüzü yiyoruz. Kısmen spor avcılığı yoluyla artırılan operasyonlarımız için yaklaşık 25 milyon dolarlık bir bütçemiz var, ancak turizmin şu anda koronavirüs salgını nedeniyle kötü olduğunu söyleyebilirim.''

FİLLERİN NESLİ TÜKENİYOR

Ülke avlanmaya bu kadar sıcak baksa da Afrika orman fili tehlike altında olan türler grubuna alındı. Orman fillerinin sayısı otuz yılda yüzde 86'dan fazla azalırken savan fillerinin sayısı son 50 yılda en az yüzde 60 azaldı.

Ülkenin parklarında filleri öldürmek avcılara 10.000 ila 70.000 dolar arasında mal olacak ve maliyeti hayvanın büyüklüğüne göre belirlenecek.
Öte yandan Uluslararası Doğa Koruma Birliği ülkenin bu kararına şiddetle tepki gösteriyor ve ülkeyi geri adım atmaya çağırıyor.

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