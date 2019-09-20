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Neslican Tay hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 22:35 | Son Güncelleme

Neslican Tay hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Kanser hastalığıyla mücadele eden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay yaşamını yitirdi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, Neslican Tay'ın, 6 Eylül'de, uzun süredir mücadele ettiği "yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör"e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastaneye müracaat ettiğini belirtti.

Tay'ın durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alındığını kaydeden Yiğitbaşı, "Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.

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Neslican Tay vefat

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