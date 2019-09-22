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Neslican Tay: Psikiyatrist rektör Nevzat Tarhan'ın Tay'ın mücadelesiyle ilgili paylaşımları tepki aldı

22.09.2019 19:06 | Son Güncelleme

Üsküdar Üniversitesi Rektörü, psikiyatrist Nevzat Tarhan, kanserle mücadelesini sosyal medya üzerinden paylaşan ve diğer kanser hastalarına verdiği destekle tanınan 21 yaşındaki Neslican Tay'ın ölümünün ardından, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı, hastalığı düşman gibi görmezdi" ifadesini kullandı. Bu ifadeler, sosyal medyada tepki topladı.

Neslican Tay: Psikiyatrist rektör Nevzat Tarhan'ın Tay'ın mücadelesiyle ilgili paylaşımları tepki aldı

Üsküdar Üniversitesi Rektörü, psikiyatrist Nevzat Tarhan, kanserle mücadelesini sosyal medya üzerinden paylaşan ve diğer kanser hastalarına verdiği destekle tanınan 21 yaşındaki Neslican Tay'ın ölümünün ardından, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı, hastalığı düşman gibi görmezdi" ifadesini kullandı. Bu ifadeler, sosyal medyada tepki topladı.

Daha önce 3 kez kanseri yenen, 2018'de bacağı kesilen Tay, 4. kez kanser olduğunu öğrendiğinde yaptığı son paylaşımlarda "mücadele edeceğim, belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim" diyerek, daha önceki videolarında da söylediği gibi, "yaşamak istediğini" bir kez daha duyurmuştu.

Tay'ın bu ifadelerinin yer aldığı fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda, Nevzat Tarhan, "Ölümle yüzleşebilseydi, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı, hastalığı düşman gibi görmezdi" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drnevzattarhan/status/1175516295598682112?s=20

Tarhan'ın bu tweet'i, sosyal medyada tepki topladı.

İnsan hakları savunucusu hukukçu Kerem Altıparmak, "Nevzat Tarhan bir hekim ve kapısını inançsız biri de aynı koşullarda çalabilir. O zaman ne yapacak?" sorusunu sordu:

https://twitter.com/KeremALTIPARMAK/status/1175747614421200896?s=20

https://twitter.com/tolgaakpinar/status/1175665498429775872?s=20

https://twitter.com/AylinAsLIM/status/1175706989944594432?s=20

https://twitter.com/desingil/status/1175759760601362432?s=20

https://twitter.com/KadriGursel/status/1175684914018172928?s=20

Yine Üsküdar Üniversitesi'nde akademisyen olan Deniz Ülke Arıboğan da, kendisine konuyla ilgili yorumunun sürekli sorulduğunu belirterek "Rektörüme katılmıyorum" dedi ancak düşüncelerini ifade etme özgürlüğü olduğunu söyledi.

https://twitter.com/DenizUlke/status/1175694071622438912?s=20

"Bilim acı ilaçtır"

Eleştirilerin ve tepkilerin ardından Tarhan, yanlış anlaşıldığını ifade ederek, 'mindfulness' (farkındalık) etiketiyle birlikte "bilinçli farkındalık tekniği sayesinde stresin yönetilebildiğini anlatmaya çalıştığını" savundu. "Bilim acı ilaçtır" diye ekledi.

https://twitter.com/drnevzattarhan/status/1175696184050106368?s=20

Eleştiriler devam edince Tahran, 10 yıl önce eşini kanserden kaybettiğini, yine bir Twitter paylaşımıyla ve eşinin fotoğrafıyla duyurdu.

"Ölüm bilinci geliştirerek rahatlayabildiğini" anlattı ve "Ölüm bizim düşmanımız değil hayatımızın eğitmenleridir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drnevzattarhan/status/1175742328553783296?s=20

Ardından "Yüksek bir güce inanmanın teselli etme gücü olduğunu" yazarak, "modern psikiyatrinin kurucularından Jung 'inanıyorum o halde varım' diyor" paylaşımı yaptı.

https://twitter.com/drnevzattarhan/status/1175761351077183493?s=20

Psikiyatrist Tarhan, son olarak paylaştığı Tweet'te şu ifadelere yer verdi:

"Ölüm ve hastalık sel gibidir, mücadele ederseniz kaybedersiniz ve yüzünüz gülerken içinizde fırtına vardır. Bir kayığa binip ustaca yönetirseniz size sahile çıkarır."

Tarhan tüm paylaşımlarında 'mindfulness' (farkındalık) etiketini kullandı.

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