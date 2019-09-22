Neslican Tay: Psikiyatrist rektör Nevzat Tarhan'ın Tay'ın mücadelesiyle ilgili paylaşımları tepki aldı

Üsküdar Üniversitesi Rektörü, psikiyatrist Nevzat Tarhan, kanserle mücadelesini sosyal medya üzerinden paylaşan ve diğer kanser hastalarına verdiği destekle tanınan 21 yaşındaki Neslican Tay'ın ölümünün ardından, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı, hastalığı düşman gibi görmezdi" ifadesini kullandı. Bu ifadeler, sosyal medyada tepki topladı.

Daha önce 3 kez kanseri yenen, 2018'de bacağı kesilen Tay, 4. kez kanser olduğunu öğrendiğinde yaptığı son paylaşımlarda "mücadele edeceğim, belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim" diyerek, daha önceki videolarında da söylediği gibi, "yaşamak istediğini" bir kez daha duyurmuştu.

Tay'ın bu ifadelerinin yer aldığı fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda, Nevzat Tarhan, "Ölümle yüzleşebilseydi, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı, hastalığı düşman gibi görmezdi" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drnevzattarhan/status/1175516295598682112?s=20

Tarhan'ın bu tweet'i, sosyal medyada tepki topladı.