HABER

"Neslican Tay sembol bir isim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 22:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kanser nedeniyle hayatını kaybeden Neslican Tay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Yazıcı: - "Neslican, hastalıkla mücadele boyunca çok güçlü bir duruş sergiledi. Bu güçlü duruşuyla da milyonlarca insanın duasını ve takdirini topladı. Neslican Tay sembol bir isim"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kanser tedavisi gördüğü hastanede 20 Eylül'de hayatını kaybeden Neslican Tay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay için Pehlivan Mahallesi Camisi'nde mevlit okutuldu.

Mevlide, Tay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ve vatandaşlar katıldı.

Yazıcı, daha sonra Tay'ın Pehlivan Mahallesi'ndeki evini de ziyaret ederek babası Fahri ve annesi Fatma Tay ile diğer yakınlarına taziyelerini iletti.

Neslican Tay'a Allah'tan rahmet dileyen Yazıcı, "Neslican, hastalıkla mücadele boyunca çok güçlü bir duruş sergiledi. Bu güçlü duruşuyla da milyonlarca insanın duasını ve takdirini topladı. Neslican Tay sembol bir isim." dedi.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü
Ardahan’da gökyüzü turuncuya büründüArdahan’da gökyüzü turuncuya büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Neslican Tay'ın ailesine taziye ziyareti Rize

En Çok Okunan Haberler

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

İşte Beşiktaş'ın ilk başkan adayı!

İşte Beşiktaş'ın ilk başkan adayı!

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Yargıtaydan "KCK ana davası"yla ilgili karar

Yargıtaydan "KCK ana davası"yla ilgili karar

Özgür basın doğru haber

Özgür basın doğru haber

Kayseri'de nişanlısını öldüren sanığa müebbet hapis

Nişanlısını öldüren sanığa müebbet! 'Bu iş kanla bitecek'

Şehit teğmen, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehide en acı veda! 'Bak kızım bu senin baban'

Akılalmaz olay! Yaşlı adam, otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Otobüsün altında metrelerce sürüklendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.