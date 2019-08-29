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Neslihan'ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:18 | Son Güncelleme

ADANA'nın Pozantı ilçesinde yaşayan down sendromlu Neslihan Çıkat'ın (27) gelinlik giyme hayali, düzenlenen damatsız düğünle gerçekleşti.  Genç kızın tek hayalinin gelinlik giymek olduğunu ailesine sık sık dile getirmesi üzerine yakınları bu durumu Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'a aktardı.

Neslihan'ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu

Malik GÖDELİNER/POZANTI (Adana), (DHA) - ADANA'nın Pozantı ilçesinde yaşayan down sendromlu Neslihan Çıkat'ın (27) gelinlik giyme hayali, düzenlenen damatsız düğünle gerçekleşti.
Genç kızın tek hayalinin gelinlik giymek olduğunu ailesine sık sık dile getirmesi üzerine yakınları bu durumu Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'a aktardı. Bunun üzerine harekete geçen Başkan Çay, Neslihan Çıkat için düğün töreni düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen düğünde Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan'da katıldı. Düğünde Belediye Başkanı Mustafa Çay da sahneye çıkarak 'Adana'ya Bir Kız Geçti' türküsü başta olmak üzere çeşitli şarkı ve türküler seslendirdi.
Sanatçı Murat Kekilli ise gerçekleştirilen düğüne görüntülü bağlanarak Neslihan'a sürpriz yapıp piyano ile şarkı söyledi. Down sendromlu Neslihan'ın ağabeyi Yılmaz Çıkat, Belediye Başkanı Mustafa Çay'a teşekkür ederek, "İnşallah bu düğün tüm Türkiye'de örnek olur çünkü bu gibi konular down sendromlu kardeşlerimiz için çok önemli ve çok motive edici bir durum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Neslihan'ın gelinlik giyme hayali gerçek olduNeslihan'ın gelinlik giyme hayali gerçek olduNeslihan'ın gelinlik giyme hayali gerçek olduNeslihan'ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu

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