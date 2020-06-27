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  4. Neslinin tükendiği düşünülüyordu, halının içerisinden çıktı

Neslinin tükendiği düşünülüyordu, halının içerisinden çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2020 10:33 | Son Güncelleme

Sivaslı Yasin Baykal evindeki halının içerisinden çıkan tanımlayamadığı kemirgenle ilgili şaşkınlık yaşadı.

Neslinin tükendiği düşünülüyordu, halının içerisinden çıktı

Sivas’ın Zara ilçesi Ahmetbaşyurt Mahallesi’nde ikamet eden Yasin Baykal (29), yazlık evindeki halıyı kaldırdığında içerisinden çıkan tanımlayamadığı kemirgenleri gördü. İlk kez gördüğü canlıları ne fareye ne de sincaba benzetemeyen Baykal büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlk önce kemirgenlere görüntü alan Baykal, ardından türlerini araştırmaya başladı.

Baykal konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Evi açtık. Halıları kaldırırken bunlar halının içerisinden çıktı. Fareye benziyorlardı ama fare değildiler. Sincaba da benziyorlardı ama sincapta değildiler. Görüntülerini alıp araştırmaya başladım. Yediuyur (Hasancık) adı veriler bir kemirgen türü olduğunu öğrendim. Nesli tükenmekte olan türler arasında yer alıyorlar. Genelde Ege bölgesinde görülüyormuş. Sivas ve çevresinde belki de ilk kez ben görüntüledim” dedi.
Hasancık Yediuyur olarak bilinen bu kemirgen türünün neslinin tükenmekte olduğu düşünülüyor. Adını ise 7 ay süren kış uykusundan alıyor.

Neslinin tükendiği düşünülüyordu, halının içerisinden çıktı

(İHA)

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